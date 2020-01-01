Fitmint (FITT) Tokenomikası
Fitmint (FITT) Məlumatları
What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding
Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands.
Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors.
What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it
- It should help people get consistent with walking and running
- It should be fun and rewarding
- It should be simple and free to play for all kind of users, no matter whether they are from web2, web3 or web10
- It should help us build a sustainable token economy
The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday.
What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term.
What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used:
- To reward the fitmint app users for completing their daily fitness goals and levelling up in the gameplay
- To participate in the fitness challenges for walking and running activites
- To trade the avatar assets in the marketplace
Check out our website for more details: https://fitmint.io/
Fitmint (FITT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Fitmint (FITT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Fitmint (FITT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Fitmint (FITT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum FITT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
FITT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq FITT tokenomikasını başa düşdünüzsə, FITT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
FITT Qiymət Proqnozu
FITT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? FITT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.