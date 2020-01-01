Fitmint (FITT) Tokenomikası

Fitmint (FITT) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Fitmint (FITT) Məlumatları

What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding

Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands.

Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors.

What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it

  • It should help people get consistent with walking and running
  • It should be fun and rewarding
  • It should be simple and free to play for all kind of users, no matter whether they are from web2, web3 or web10
  • It should help us build a sustainable token economy

The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday.

What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term.

What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used:

  • To reward the fitmint app users for completing their daily fitness goals and levelling up in the gameplay
  • To participate in the fitness challenges for walking and running activites
  • To trade the avatar assets in the marketplace

Check out our website for more details: https://fitmint.io/

Rəsmi Veb-sayt:
https://fitmint.io/
Whitepaper:
https://fitmint.notion.site/Fitmint-Whitepaper-6dd2ca9e1d8347229bf588336dae4929?pvs=4

Fitmint (FITT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 14,73K
$ 14,73K$ 14,73K
Ümumi Təchizat:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 574,24M
$ 574,24M
$ 574,24M$ 574,24M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 256,45K
$ 256,45K
$ 256,45K$ 256,45K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,0058737
$ 0,0058737
$ 0,0058737$ 0,0058737
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00002564
$ 0,00002564
$ 0,00002564$ 0,00002564
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0

Fitmint (FITT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum FITT token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

FITT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq FITT tokenomikasını başa düşdünüzsə, FITT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

FITT Qiymət Proqnozu

FITT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? FITT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.