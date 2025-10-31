Bugünkü canlı FITCOIN qiyməti 0,00403688 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FITCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FITCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı FITCOIN qiyməti 0,00403688 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FITCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FITCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FITCOIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FITCOIN Qiymət Məlumatları

FITCOIN Rəsmi Veb-saytı

FITCOIN Tokenomikası

FITCOIN Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

FITCOIN Logosu

FITCOIN Qiyməti (FITCOIN)

Siyahıya alınmadı

1 FITCOIN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00403763
$0,00403763$0,00403763
+14,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
FITCOIN (FITCOIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:12:59 (UTC+8)

FITCOIN (FITCOIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00311992
$ 0,00311992$ 0,00311992
24 saat Aşağı
$ 0,00404733
$ 0,00404733$ 0,00404733
24 saat Yüksək

$ 0,00311992
$ 0,00311992$ 0,00311992

$ 0,00404733
$ 0,00404733$ 0,00404733

$ 0,00833283
$ 0,00833283$ 0,00833283

$ 0
$ 0$ 0

+5,29%

+14,60%

+13,83%

+13,83%

FITCOIN (FITCOIN) canlı qiyməti $0,00403688. FITCOIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00311992 və ən yüksək $ 0,00404733 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FITCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00833283, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FITCOIN son bir saat ərzində +5,29%, 24 saat ərzində +14,60% və son 7 gündə isə +13,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

FITCOIN (FITCOIN) Bazar Məlumatları

$ 3,65M
$ 3,65M$ 3,65M

--
----

$ 3,73M
$ 3,73M$ 3,73M

903,55M
903,55M 903,55M

923.364.584,2998635
923.364.584,2998635 923.364.584,2998635

FITCOIN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,65M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FITCOIN üzrə dövriyyədə olan təklif 903,55M, ümumi təklif isə 923364584.2998635 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,73M təşkil edir.

FITCOIN (FITCOIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində FITCOIN / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00051434.
Son 30 gündə FITCOIN / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0009146149.
Son 60 gündə FITCOIN / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0073754253.
Son 90 gündə FITCOIN / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,002685358800807761.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00051434+14,60%
30 Gün$ +0,0009146149+22,66%
60 Gün$ +0,0073754253+182,70%
90 Gün$ +0,002685358800807761+198,69%

FITCOIN (FITCOIN) Nədir?

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

FITCOIN (FITCOIN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

FITCOIN Qiymət Proqnozu (USD)

FITCOIN (FITCOIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? FITCOIN (FITCOIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? FITCOIN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

FITCOIN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FITCOIN Aktivindən Yerli Valyutalara

FITCOIN (FITCOIN) Tokenomikası

FITCOIN (FITCOIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FITCOIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: FITCOIN (FITCOIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü FITCOIN (FITCOIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FITCOIN qiyməti 0,00403688 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FITCOIN / USD cari qiyməti nədir?
FITCOIN / USD cari qiyməti $ 0,00403688 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
FITCOIN üçün bazar dəyəri nədir?
FITCOIN üçün bazar dəyəri $ 3,65M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FITCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FITCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 903,55M USD təşkil edir.
FITCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FITCOIN ATH qiyməti olan 0,00833283 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FITCOIN qiyməti (ATL) nədir?
FITCOIN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
FITCOIN ticarət həcmi nədir?
FITCOIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FITCOIN bu il daha da yüksələcək?
FITCOIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FITCOIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:12:59 (UTC+8)

FITCOIN (FITCOIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.829,14
$109.829,14$109.829,14

+1,97%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,95
$3.855,95$3.855,95

+2,17%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03015
$0,03015$0,03015

+20,35%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,76
$185,76$185,76

+0,36%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,95
$3.855,95$3.855,95

+2,17%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.829,14
$109.829,14$109.829,14

+1,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,76
$185,76$185,76

+0,36%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4831
$2,4831$2,4831

+1,19%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18535
$0,18535$0,18535

+2,59%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002736
$0,0002736$0,0002736

+337,76%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0034955
$0,0034955$0,0034955

+3.783,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0677
$0,0677$0,0677

+2.015,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043294
$0,0000000000000000000000043294$0,0000000000000000000000043294

+765,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29422
$0,29422$0,29422

+137,10%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,034817
$0,034817$0,034817

+86,98%