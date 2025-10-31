Bugünkü canlı firecoin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIRECOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIRECOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı firecoin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIRECOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIRECOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

mexc
Firecoin is a digital asset inspired by the concept of the eternal flame, representing energy, resilience, and guidance. It is designed to act as a decentralized token that embodies light and strength, giving holders a sense of empowerment in the digital economy. The project’s purpose is to create a community-driven ecosystem where Firecoin symbolizes progress, illumination, and the ability to move forward regardless of challenges. By leveraging blockchain technology, Firecoin aims to provide transparency, security, and accessibility to its users while maintaining its thematic connection to the symbolic power of fire.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: firecoin (FIRECOIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü firecoin (FIRECOIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FIRECOIN qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FIRECOIN / USD cari qiyməti nədir?
FIRECOIN / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
firecoin üçün bazar dəyəri nədir?
FIRECOIN üçün bazar dəyəri $ 6,08K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FIRECOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FIRECOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 910,86M USD təşkil edir.
FIRECOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FIRECOIN ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FIRECOIN qiyməti (ATL) nədir?
FIRECOIN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
FIRECOIN ticarət həcmi nədir?
FIRECOIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FIRECOIN bu il daha da yüksələcək?
FIRECOIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FIRECOIN qiymət proqnozuna baxın.
firecoin (FIRECOIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

