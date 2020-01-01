Fenix (FNX) Tokenomikası
Fenix (FNX) Məlumatları
Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience.
The MetaDEX provides four important functions:
It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps.
Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens.
It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem.
Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.
Fenix (FNX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Fenix (FNX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Fenix (FNX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Fenix (FNX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum FNX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
FNX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq FNX tokenomikasını başa düşdünüzsə, FNX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
FNX Qiymət Proqnozu
FNX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? FNX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.