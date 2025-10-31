Bugünkü canlı Feels Good qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOOD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOOD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Feels Good qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOOD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOOD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GOOD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GOOD Qiymət Məlumatları

GOOD Rəsmi Veb-saytı

GOOD Tokenomikası

GOOD Qiymət Proqnozu

Feels Good Logosu

Feels Good Qiyməti (GOOD)

Siyahıya alınmadı

1 GOOD / USD Canlı Qiyməti:

$0,00011435
$0,00011435$0,00011435
-12,80%1D
Feels Good (GOOD) Canlı Qiymət Qrafiki
Feels Good (GOOD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,02%

-12,86%

-36,61%

-36,61%

Feels Good (GOOD) canlı qiyməti --. GOOD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOOD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOOD son bir saat ərzində +0,02%, 24 saat ərzində -12,86% və son 7 gündə isə -36,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Feels Good (GOOD) Bazar Məlumatları

Feels Good üzrə cari Bazar Dəyəri $ 115,06K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GOOD üzrə dövriyyədə olan təklif 999,97M, ümumi təklif isə 999970362.044879 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 115,06K təşkil edir.

Feels Good (GOOD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Feels Good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Feels Good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Feels Good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Feels Good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-12,86%
30 Gün$ 0-52,74%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Feels Good (GOOD) Nədir?

Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Feels Good (GOOD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Feels Good Qiymət Proqnozu (USD)

Feels Good (GOOD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Feels Good (GOOD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Feels Good üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Feels Good qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GOOD Aktivindən Yerli Valyutalara

Feels Good (GOOD) Tokenomikası

Feels Good (GOOD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOOD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Feels Good (GOOD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Feels Good (GOOD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOOD qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOOD / USD cari qiyməti nədir?
GOOD / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Feels Good üçün bazar dəyəri nədir?
GOOD üçün bazar dəyəri $ 115,06K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOOD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOOD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,97M USD təşkil edir.
GOOD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOOD ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOOD qiyməti (ATL) nədir?
GOOD ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GOOD ticarət həcmi nədir?
GOOD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GOOD bu il daha da yüksələcək?
GOOD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOOD qiymət proqnozuna baxın.
Feels Good (GOOD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

