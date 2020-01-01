Fathom Dollar (FXD) Tokenomikası
Fathom Dollar (FXD) Məlumatları
FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens.
One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace.
Fathom Dollar (FXD) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Fathom Dollar (FXD) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Fathom Dollar (FXD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Fathom Dollar (FXD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum FXD token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
FXD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.