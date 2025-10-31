Bugünkü canlı Farting Bonk qiyməti 0,00000577 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FONK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FONK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Farting Bonk qiyməti 0,00000577 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FONK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FONK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FONK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FONK Qiymət Məlumatları

FONK Rəsmi Veb-saytı

FONK Tokenomikası

FONK Qiymət Proqnozu

Farting Bonk Logosu

Farting Bonk Qiyməti (FONK)

Siyahıya alınmadı

1 FONK / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Farting Bonk (FONK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:31:34 (UTC+8)

Farting Bonk (FONK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,000137
$ 0,000137$ 0,000137

$ 0,00000502
$ 0,00000502$ 0,00000502

--

--

+1,43%

+1,43%

Farting Bonk (FONK) canlı qiyməti $0,00000577. FONK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FONK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,000137, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000502 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FONK son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +1,43% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Farting Bonk (FONK) Bazar Məlumatları

$ 5,76K
$ 5,76K$ 5,76K

--
----

$ 5,76K
$ 5,76K$ 5,76K

999,33M
999,33M 999,33M

999.332.194,633615
999.332.194,633615 999.332.194,633615

Farting Bonk üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,76K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FONK üzrə dövriyyədə olan təklif 999,33M, ümumi təklif isə 999332194.633615 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,76K təşkil edir.

Farting Bonk (FONK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Farting Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Farting Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000004516.
Son 60 gündə Farting Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000011530.
Son 90 gündə Farting Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000006363684769676213.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0000004516+7,83%
60 Gün$ -0,0000011530-19,98%
90 Gün$ -0,000006363684769676213-52,44%

Farting Bonk (FONK) Nədir?

Just a bonk that farts

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Farting Bonk (FONK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Farting Bonk Qiymət Proqnozu (USD)

Farting Bonk (FONK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Farting Bonk (FONK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Farting Bonk üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Farting Bonk qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FONK Aktivindən Yerli Valyutalara

Farting Bonk (FONK) Tokenomikası

Farting Bonk (FONK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FONK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Farting Bonk (FONK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Farting Bonk (FONK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FONK qiyməti 0,00000577 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FONK / USD cari qiyməti nədir?
FONK / USD cari qiyməti $ 0,00000577 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Farting Bonk üçün bazar dəyəri nədir?
FONK üçün bazar dəyəri $ 5,76K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FONK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FONK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,33M USD təşkil edir.
FONK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FONK ATH qiyməti olan 0,000137 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FONK qiyməti (ATL) nədir?
FONK ATL qiyməti olan 0,00000502 USD dəyərinə endi.
FONK ticarət həcmi nədir?
FONK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FONK bu il daha da yüksələcək?
FONK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FONK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:31:34 (UTC+8)

Farting Bonk (FONK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

