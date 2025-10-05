Bugünkü canlı farthouse qiyməti 0,00012723 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FARTHOUSE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FARTHOUSE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı farthouse qiyməti 0,00012723 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FARTHOUSE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FARTHOUSE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

farthouse Qiyməti (FARTHOUSE)

1 FARTHOUSE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00012723
$0,00012723$0,00012723
-6,40%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
farthouse (FARTHOUSE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:39:05 (UTC+8)

farthouse (FARTHOUSE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00012311
$ 0,00012311$ 0,00012311
24 saat Aşağı
$ 0,00014267
$ 0,00014267$ 0,00014267
24 saat Yüksək

$ 0,00012311
$ 0,00012311$ 0,00012311

$ 0,00014267
$ 0,00014267$ 0,00014267

$ 0,00198369
$ 0,00198369$ 0,00198369

$ 0,00009989
$ 0,00009989$ 0,00009989

+0,43%

-6,43%

-27,89%

-27,89%

farthouse (FARTHOUSE) canlı qiyməti $0,00012723. FARTHOUSE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00012311 və ən yüksək $ 0,00014267 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FARTHOUSE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00198369, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00009989 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FARTHOUSE son bir saat ərzində +0,43%, 24 saat ərzində -6,43% və son 7 gündə isə -27,89% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

farthouse (FARTHOUSE) Bazar Məlumatları

$ 126,75K
$ 126,75K$ 126,75K

--
----

$ 126,75K
$ 126,75K$ 126,75K

996,24M
996,24M 996,24M

996.238.315,590433
996.238.315,590433 996.238.315,590433

farthouse üzrə cari Bazar Dəyəri $ 126,75K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FARTHOUSE üzrə dövriyyədə olan təklif 996,24M, ümumi təklif isə 996238315.590433 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 126,75K təşkil edir.

farthouse (FARTHOUSE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində farthouse / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə farthouse / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000012009.
Son 60 gündə farthouse / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000499082.
Son 90 gündə farthouse / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004242654659590467.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-6,43%
30 Gün$ +0,0000012009+0,94%
60 Gün$ -0,0000499082-39,22%
90 Gün$ -0,0004242654659590467-76,93%

farthouse (FARTHOUSE) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

farthouse (FARTHOUSE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

farthouse Qiymət Proqnozu (USD)

farthouse (FARTHOUSE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? farthouse (FARTHOUSE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? farthouse üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

farthouse qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FARTHOUSE Aktivindən Yerli Valyutalara

farthouse (FARTHOUSE) Tokenomikası

farthouse (FARTHOUSE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FARTHOUSE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: farthouse (FARTHOUSE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü farthouse (FARTHOUSE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FARTHOUSE qiyməti 0,00012723 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FARTHOUSE / USD cari qiyməti nədir?
FARTHOUSE / USD cari qiyməti $ 0,00012723 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
farthouse üçün bazar dəyəri nədir?
FARTHOUSE üçün bazar dəyəri $ 126,75K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FARTHOUSE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FARTHOUSE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 996,24M USD təşkil edir.
FARTHOUSE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FARTHOUSE ATH qiyməti olan 0,00198369 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FARTHOUSE qiyməti (ATL) nədir?
FARTHOUSE ATL qiyməti olan 0,00009989 USD dəyərinə endi.
FARTHOUSE ticarət həcmi nədir?
FARTHOUSE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FARTHOUSE bu il daha da yüksələcək?
FARTHOUSE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FARTHOUSE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:39:05 (UTC+8)

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur.