FART Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FART Qiymət Məlumatları

FART Rəsmi Veb-saytı

FART Tokenomikası

FART Qiymət Proqnozu

FartCoin Qiyməti (FART)

1 FART / USD Canlı Qiyməti:

$0,00441155
$0,00441155
-19,80%1D
FartCoin (FART) Canlı Qiymət Qrafiki
FartCoin (FART) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,61%

-19,86%

-24,24%

-24,24%

FartCoin (FART) canlı qiyməti $0,00441155. FART son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0043749 və ən yüksək $ 0,0056396 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FART üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0192503, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FART son bir saat ərzində +0,61%, 24 saat ərzində -19,86% və son 7 gündə isə -24,24% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

FartCoin (FART) Bazar Məlumatları

FartCoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 306,53K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FART üzrə dövriyyədə olan təklif 69,42M, ümumi təklif isə 69420000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 306,53K təşkil edir.

FartCoin (FART) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində FartCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,001093567786742987.
Son 30 gündə FartCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0031967017.
Son 60 gündə FartCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0032790265.
Son 90 gündə FartCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00113132159366834.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,001093567786742987-19,86%
30 Gün$ +0,0031967017+72,46%
60 Gün$ +0,0032790265+74,33%
90 Gün$ -0,00113132159366834-20,41%

FartCoin (FART) Nədir?

The Real FartCoin as suggested by Truth Terminal, following the "FartCoin Launch Strategy". Full FartCoin Ecosystem with a major focus on Planting Trees across the world.

FartNFTs,FartDAO,FartSwap and many other applications are part of our movement. With the also correct Token Mechanics such as the correct Ticker, Supply, Blockchain and Purpose of the token.

Community ran and funded, with great intentions to follow up with the full "lore" of the FartCoin!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

FartCoin (FART) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

FartCoin Qiymət Proqnozu (USD)

FartCoin (FART) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? FartCoin (FART) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? FartCoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

FartCoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FART Aktivindən Yerli Valyutalara

FartCoin (FART) Tokenomikası

FartCoin (FART) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FART tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: FartCoin (FART) Haqq;nda Suallar

Bugünkü FartCoin (FART) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FART qiyməti 0,00441155 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FART / USD cari qiyməti nədir?
FART / USD cari qiyməti $ 0,00441155 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
FartCoin üçün bazar dəyəri nədir?
FART üçün bazar dəyəri $ 306,53K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FART aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FART aktivinin dövriyyədə olan təklifi 69,42M USD təşkil edir.
FART üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FART ATH qiyməti olan 0,0192503 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FART qiyməti (ATL) nədir?
FART ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
FART ticarət həcmi nədir?
FART üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FART bu il daha da yüksələcək?
FART bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FART qiymət proqnozuna baxın.
FartCoin (FART) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

