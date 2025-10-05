Bugünkü canlı faithcoin qiyməti 0,00000755 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FAITHCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FAITHCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı faithcoin qiyməti 0,00000755 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FAITHCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FAITHCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

faithcoin Qiyməti (FAITHCOIN)

1 FAITHCOIN / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
USD
faithcoin (FAITHCOIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:38:58 (UTC+8)

faithcoin (FAITHCOIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00013115
$ 0,00013115$ 0,00013115

$ 0,0000056
$ 0,0000056$ 0,0000056

--

--

+12,61%

+12,61%

faithcoin (FAITHCOIN) canlı qiyməti $0,00000755. FAITHCOIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FAITHCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00013115, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0000056 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FAITHCOIN son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +12,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

faithcoin (FAITHCOIN) Bazar Məlumatları

$ 7,14K
$ 7,14K$ 7,14K

--
----

$ 7,14K
$ 7,14K$ 7,14K

945,89M
945,89M 945,89M

945.894.582,298093
945.894.582,298093 945.894.582,298093

faithcoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,14K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FAITHCOIN üzrə dövriyyədə olan təklif 945,89M, ümumi təklif isə 945894582.298093 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,14K təşkil edir.

faithcoin (FAITHCOIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində faithcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə faithcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000008359.
Son 60 gündə faithcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000025299.
Son 90 gündə faithcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,000000667893346126721.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0000008359+11,07%
60 Gün$ +0,0000025299+33,51%
90 Gün$ +0,000000667893346126721+9,70%

faithcoin (FAITHCOIN) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

faithcoin Qiymət Proqnozu (USD)

faithcoin (FAITHCOIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? faithcoin (FAITHCOIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? faithcoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

faithcoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FAITHCOIN Aktivindən Yerli Valyutalara

faithcoin (FAITHCOIN) Tokenomikası

faithcoin (FAITHCOIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FAITHCOIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: faithcoin (FAITHCOIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü faithcoin (FAITHCOIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FAITHCOIN qiyməti 0,00000755 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FAITHCOIN / USD cari qiyməti nədir?
FAITHCOIN / USD cari qiyməti $ 0,00000755 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
faithcoin üçün bazar dəyəri nədir?
FAITHCOIN üçün bazar dəyəri $ 7,14K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FAITHCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FAITHCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 945,89M USD təşkil edir.
FAITHCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FAITHCOIN ATH qiyməti olan 0,00013115 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FAITHCOIN qiyməti (ATL) nədir?
FAITHCOIN ATL qiyməti olan 0,0000056 USD dəyərinə endi.
FAITHCOIN ticarət həcmi nədir?
FAITHCOIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FAITHCOIN bu il daha da yüksələcək?
FAITHCOIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FAITHCOIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:38:58 (UTC+8)

faithcoin (FAITHCOIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

