Bugünkü canlı EYED qiyməti 0,00000108 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EYED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EYED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

EYED Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

EYED Qiymət Məlumatları

EYED Whitepaper

EYED Rəsmi Veb-saytı

EYED Tokenomikası

EYED Qiymət Proqnozu

EYED Qiyməti (EYED)

Siyahıya alınmadı

1 EYED / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,50%1D
mexc
USD
EYED (EYED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:10:47 (UTC+8)

EYED (EYED) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000104
$ 0,00000104$ 0,00000104
24 saat Aşağı
$ 0,00000114
$ 0,00000114$ 0,00000114
24 saat Yüksək

$ 0,00000104
$ 0,00000104$ 0,00000104

$ 0,00000114
$ 0,00000114$ 0,00000114

$ 0,00000793
$ 0,00000793$ 0,00000793

$ 0
$ 0$ 0

+0,97%

-3,63%

-19,34%

-19,34%

EYED (EYED) canlı qiyməti $0,00000108. EYED son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000104 və ən yüksək $ 0,00000114 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EYED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00000793, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EYED son bir saat ərzində +0,97%, 24 saat ərzində -3,63% və son 7 gündə isə -19,34% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

EYED (EYED) Bazar Məlumatları

$ 63,55K
$ 63,55K$ 63,55K

--
----

$ 74,76K
$ 74,76K$ 74,76K

58,65B
58,65B 58,65B

69.000.000.000,0
69.000.000.000,0 69.000.000.000,0

EYED üzrə cari Bazar Dəyəri $ 63,55K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EYED üzrə dövriyyədə olan təklif 58,65B, ümumi təklif isə 69000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 74,76K təşkil edir.

EYED (EYED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində EYED / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə EYED / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000007827.
Son 60 gündə EYED / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə EYED / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,63%
30 Gün$ -0,0000007827-72,47%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

EYED (EYED) Nədir?

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

EYED (EYED) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

EYED Qiymət Proqnozu (USD)

EYED (EYED) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? EYED (EYED) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? EYED üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

EYED qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EYED Aktivindən Yerli Valyutalara

EYED (EYED) Tokenomikası

EYED (EYED) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EYED tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: EYED (EYED) Haqq;nda Suallar

Bugünkü EYED (EYED) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EYED qiyməti 0,00000108 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EYED / USD cari qiyməti nədir?
EYED / USD cari qiyməti $ 0,00000108 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
EYED üçün bazar dəyəri nədir?
EYED üçün bazar dəyəri $ 63,55K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EYED aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EYED aktivinin dövriyyədə olan təklifi 58,65B USD təşkil edir.
EYED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EYED ATH qiyməti olan 0,00000793 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EYED qiyməti (ATL) nədir?
EYED ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
EYED ticarət həcmi nədir?
EYED üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EYED bu il daha da yüksələcək?
EYED bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EYED qiymət proqnozuna baxın.
EYED (EYED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

