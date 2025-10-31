Bugünkü canlı Exit Liquidity qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RETAIL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RETAIL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Exit Liquidity qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RETAIL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RETAIL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:10:40 (UTC+8)

Exit Liquidity (RETAIL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00168409
$ 0,00168409$ 0,00168409

$ 0
$ 0$ 0

+0,63%

-3,16%

+5,63%

+5,63%

Exit Liquidity (RETAIL) canlı qiyməti --. RETAIL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RETAIL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00168409, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RETAIL son bir saat ərzində +0,63%, 24 saat ərzində -3,16% və son 7 gündə isə +5,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Exit Liquidity (RETAIL) Bazar Məlumatları

$ 875,01K
$ 875,01K$ 875,01K

--
----

$ 875,01K
$ 875,01K$ 875,01K

999,99M
999,99M 999,99M

999.992.863,526202
999.992.863,526202 999.992.863,526202

Exit Liquidity üzrə cari Bazar Dəyəri $ 875,01K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RETAIL üzrə dövriyyədə olan təklif 999,99M, ümumi təklif isə 999992863.526202 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 875,01K təşkil edir.

Exit Liquidity (RETAIL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Exit Liquidity / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Exit Liquidity / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Exit Liquidity / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Exit Liquidity / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,16%
30 Gün$ 0+27,25%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Exit Liquidity (RETAIL) Nədir?

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Exit Liquidity (RETAIL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Exit Liquidity Qiymət Proqnozu (USD)

Exit Liquidity (RETAIL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Exit Liquidity (RETAIL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Exit Liquidity üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Exit Liquidity qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RETAIL Aktivindən Yerli Valyutalara

Exit Liquidity (RETAIL) Tokenomikası

Exit Liquidity (RETAIL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RETAIL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Exit Liquidity (RETAIL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Exit Liquidity (RETAIL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RETAIL qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RETAIL / USD cari qiyməti nədir?
RETAIL / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Exit Liquidity üçün bazar dəyəri nədir?
RETAIL üçün bazar dəyəri $ 875,01K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RETAIL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RETAIL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,99M USD təşkil edir.
RETAIL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RETAIL ATH qiyməti olan 0,00168409 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RETAIL qiyməti (ATL) nədir?
RETAIL ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
RETAIL ticarət həcmi nədir?
RETAIL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RETAIL bu il daha da yüksələcək?
RETAIL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RETAIL qiymət proqnozuna baxın.
Exit Liquidity (RETAIL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

