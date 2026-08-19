Bugünkü canlı Exchange Request for Bitbon qiyməti 0.775176 USD təşkil edir.ERBB bazar həddi 291,691 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ERBB - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Exchange Request for Bitbon qiyməti 0.775176 USD təşkil edir.ERBB bazar həddi 291,691 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ERBB - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Exchange Request for Bitbon (ERBB) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1.27% dəyişkənlik ilə $ 0.775176 təşkil edir. Cari ERBB - USD konvertasiya dərəcəsi ERBB üzrə $ 0.775176 təşkil edir.
Exchange Request for Bitbon hazırda $ 291,691 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 376.29K ERBB dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində ERBB bazar aktivliyini əks etdirən $ 0.763216 (aşağı) və $ 0.792157 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 1.068, ən aşağı isə $ 0.692041 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində ERBB son bir saatda -0.00% və son 7 gündə -0.32% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 1.28K səviyyəsinə çatıb.
Exchange Request for Bitbon (ERBB) Bazar Məlumatları
$ 291.69K
$ 291.69K$ 291.69K
$ 1.28K
$ 1.28K$ 1.28K
$ 291.69K
$ 291.69K$ 291.69K
376.29K
376.29K 376.29K
376,288.1774993155
376,288.1774993155 376,288.1774993155
Exchange Request for Bitbon üzrə cari Bazar Dəyəri $ 291.69K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1.28K təşkil edir. ERBB üzrə dövriyyədə olan təklif 376.29K, ümumi təklif isə 376288.1774993155 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 291.69K təşkil edir.
Exchange Request for Bitbon qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.763216
$ 0.763216$ 0.763216
24 saat Aşağı
$ 0.792157
$ 0.792157$ 0.792157
24 saat Yüksək
$ 0.763216
$ 0.763216$ 0.763216
$ 0.792157
$ 0.792157$ 0.792157
$ 1.068
$ 1.068$ 1.068
$ 0.692041
$ 0.692041$ 0.692041
-0.00%
-1.27%
-0.32%
-0.32%
Exchange Request for Bitbon (ERBB) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Exchange Request for Bitbon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.00999832178224902. Son 30 gündə Exchange Request for Bitbon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0955748598. Son 60 gündə Exchange Request for Bitbon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.1113493813. Son 90 gündə Exchange Request for Bitbon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0000028251721214.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ -0.00999832178224902
-1.27%
30 Gün
$ -0.0955748598
-12.32%
60 Gün
$ -0.1113493813
-14.36%
90 Gün
$ -0.0000028251721214
-0.00%
Exchange Request for Bitbon üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Exchange Request for Bitbon (ERBB) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ERBB üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Exchange Request for Bitbon (ERBB) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Exchange Request for Bitbon qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Exchange Request for Bitbon qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Exchange Request for Bitbon Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə ERBB qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Exchange Request for Bitbon Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Exchange Request for Bitbon nə qədər olacaq?
Əgər Exchange Request for Bitbon illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Exchange Request for Bitbon qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Exchange Request for Bitbon nə qədərdir?
Bu gün Exchange Request for Bitbon qiyməti $ 0.775176 təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Exchange Request for Bitbon Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Exchange Request for Bitbon davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, ERBB investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Exchange Request for Bitbon üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 1.28K dəyərində Exchange Request for Bitbon son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Exchange Request for Bitbon qiyməti nə qədərdir?
Canlı ERBB qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Exchange Request for Bitbon qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə ERBB qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Exchange Request for Bitbon qiymətinə nə təsir edir?
ERBB qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
65,479.22
+0.97%
ETH
1,939.5
+1.16%
GOLD(XAUT)
4,469.15
+2.58%
USDC
1.00071
0.00%
SOL
78.67
+1.93%
MEXC-də ERBB üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və ERBB/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Exchange Request for Bitbon qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Exchange Request for Bitbon qiyməti artacaq?
Exchange Request for Bitbon qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Exchange Request for Bitbon (ERBB) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 22:39:45 (UTC+8)
Exchange Request for Bitbon (ERBB) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Exchange Request for Bitbon haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.