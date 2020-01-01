Excelon (XLON) Tokenomikası
Excelon (XLON) Məlumatları
Excelon (XLON) Coin is the native coin of XLON Chain, a next-generation public blockchain that enables instant global transactions between people and businesses.
Excelon (XLON) Coin is becoming an integral part of the EXCELON Ecosystem (https://excelon.io) in terms of technology for its payment and DeFi services. The EXCELON Ecosystem uses the Excelon (XLON) Coin as the Native Utility Currency for all payments and rewards on its platform, thus contributing a ready-made market with a high diversity of products and services such as IBAN Wallets, Mastercard/ Visa debit cards, Crypto Wallet and Exchange, Defi Earn, Stake and Credit functionalities, etc.
The Excelon (XLON) Coin can be used with decentralized wallets to execute transactions in real-time with minimal cost and security, receive Earnouts for staking and smart contract execution and rewards for participating in mining services. At the same time XLON can be used within the Excelon Ecosystem as a means of payment for certain services, subscription plans to receive amazing rewards such as Spotify, Netflix, Uber, Airbnb etc when using the Excelon products for payments, etc.
Excelon (XLON) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Excelon (XLON) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Excelon (XLON) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Excelon (XLON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum XLON token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
XLON tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq XLON tokenomikasını başa düşdünüzsə, XLON tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
XLON Qiymət Proqnozu
XLON kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? XLON qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.