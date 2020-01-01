Exatech (EXT) Tokenomikası
Exatech (EXT) Məlumatları
The POAI Blockchain is a decentralized platform built on the Exa_Tech network that uses blockchain technology to revolutionize the world. Exa_Tech Network is a high-performance blockchain platform designed to handle large transactions per second and has low gas fees. The POAI blockchain is designed to provide a secure, transparent and immutable record of all data, which can be accessed by anyone from anywhere around the world. world. The platform uses smart contracts to automate processes, ensure that all data is properly validated and authenticated, and to encourage participation in the platform through a token-based system. One of the key benefits of the POAI blockchain on the Exa_Tech network is its ability to handle large transactions per second. This is important for platforms like POAI, which deal with large amounts of data that need to be processed quickly and efficiently. With Exa_Tech's high-performance network capabilities, POAI can handle large amounts of data quickly and accurately. Another advantage of the POAI blockchain on the Exa_Tech network is low fuel costs. Gas fees are transaction fees paid by users to the network to carry out transactions. With low fuel costs, POAI is able to provide cost-effective services to users, making it accessible to more professionals. Overall, the combination of POAI blockchain and Exa_Tech network provides a powerful platform for professional developers and researchers to collaborate, share information and develop everything. With low gas costs, high performance capabilities, and the ability to handle large transactions per second, the POAI blockchain is poised to revolutionize technology in blockchain systems and ecosystems.
Exatech (EXT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Exatech (EXT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Exatech (EXT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Exatech (EXT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum EXT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
EXT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq EXT tokenomikasını başa düşdünüzsə, EXT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
EXT Qiymət Proqnozu
EXT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? EXT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.