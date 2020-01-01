Exactly USD Coin (EXAUSDC) Tokenomikası
Exactly USD Coin (EXAUSDC) Məlumatları
Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool.
Exactly USD Coin (EXAUSDC) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Exactly USD Coin (EXAUSDC) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Exactly USD Coin (EXAUSDC) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Exactly USD Coin (EXAUSDC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum EXAUSDC token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
EXAUSDC tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq EXAUSDC tokenomikasını başa düşdünüzsə, EXAUSDC tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.