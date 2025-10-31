Bugünkü canlı EVIVO Token qiyməti 0,00003553 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EVIVO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EVIVO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı EVIVO Token qiyməti 0,00003553 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EVIVO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EVIVO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

EVIVO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

EVIVO Qiymət Məlumatları

EVIVO Rəsmi Veb-saytı

EVIVO Tokenomikası

EVIVO Qiymət Proqnozu

EVIVO Token Logosu

EVIVO Token Qiyməti (EVIVO)

Siyahıya alınmadı

1 EVIVO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
EVIVO Token (EVIVO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:30:28 (UTC+8)

EVIVO Token (EVIVO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00003445
$ 0,00003445$ 0,00003445
24 saat Aşağı
$ 0,00003605
$ 0,00003605$ 0,00003605
24 saat Yüksək

$ 0,00003445
$ 0,00003445$ 0,00003445

$ 0,00003605
$ 0,00003605$ 0,00003605

$ 0,00005169
$ 0,00005169$ 0,00005169

$ 0,00003445
$ 0,00003445$ 0,00003445

--

-1,09%

-1,77%

-1,77%

EVIVO Token (EVIVO) canlı qiyməti $0,00003553. EVIVO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003445 və ən yüksək $ 0,00003605 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EVIVO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00005169, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00003445 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EVIVO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -1,09% və son 7 gündə isə -1,77% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

EVIVO Token (EVIVO) Bazar Məlumatları

$ 26,66K
$ 26,66K$ 26,66K

--
----

$ 35,52K
$ 35,52K$ 35,52K

750,39M
750,39M 750,39M

999.624.018,027891
999.624.018,027891 999.624.018,027891

EVIVO Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 26,66K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EVIVO üzrə dövriyyədə olan təklif 750,39M, ümumi təklif isə 999624018.027891 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 35,52K təşkil edir.

EVIVO Token (EVIVO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində EVIVO Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə EVIVO Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000050046.
Son 60 gündə EVIVO Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000060545.
Son 90 gündə EVIVO Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,09%
30 Gün$ -0,0000050046-14,08%
60 Gün$ -0,0000060545-17,04%
90 Gün$ 0--

EVIVO Token (EVIVO) Nədir?

EVIVO Token (EVIVO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

EVIVO Token Qiymət Proqnozu (USD)

EVIVO Token (EVIVO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? EVIVO Token (EVIVO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? EVIVO Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

EVIVO Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EVIVO Aktivindən Yerli Valyutalara

EVIVO Token (EVIVO) Tokenomikası

EVIVO Token (EVIVO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EVIVO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: EVIVO Token (EVIVO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü EVIVO Token (EVIVO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EVIVO qiyməti 0,00003553 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EVIVO / USD cari qiyməti nədir?
EVIVO / USD cari qiyməti $ 0,00003553 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
EVIVO Token üçün bazar dəyəri nədir?
EVIVO üçün bazar dəyəri $ 26,66K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EVIVO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EVIVO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 750,39M USD təşkil edir.
EVIVO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EVIVO ATH qiyməti olan 0,00005169 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EVIVO qiyməti (ATL) nədir?
EVIVO ATL qiyməti olan 0,00003445 USD dəyərinə endi.
EVIVO ticarət həcmi nədir?
EVIVO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EVIVO bu il daha da yüksələcək?
EVIVO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EVIVO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:30:28 (UTC+8)

EVIVO Token (EVIVO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

