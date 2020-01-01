EverMoon ERC (EVERMOON) Tokenomikası
Unique tokenomics. Empowering community. Historical vision
We are a vibrant and inclusive community-driven project committed to creating an immersive and nurturing environment within the world of Web3. At EverMoon, we believe in the power of collaboration, innovation, and the potential of blockchain technology to revolutionize the way communities thrive.
Our Mission Our mission is to establish the most influential community in the Web3 space, where individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and unleash their creativity. We strive to foster an atmosphere that encourages learning, collaboration, and personal growth, where every member can contribute and benefit from the collective wisdom of the community.
Our Vision EverMoon envisions a future where Web3 communities empower individuals to explore their passions, share knowledge, and collaborate on projects with like-minded enthusiasts. We strive to break down barriers and create opportunities for people from all walks of life to access the exciting world of blockchain technology, regardless of their level of expertise.
EverMoon ERC (EVERMOON) Tokenomikası və Qiymət Analizi
EverMoon ERC (EVERMOON) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
EverMoon ERC (EVERMOON) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
EverMoon ERC (EVERMOON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum EVERMOON token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
EVERMOON tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq EVERMOON tokenomikasını başa düşdünüzsə, EVERMOON tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.