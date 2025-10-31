Bugünkü canlı Etherex Liquid Staking Token qiyməti 0,172797 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində REX33 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də REX33 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Etherex Liquid Staking Token qiyməti 0,172797 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində REX33 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də REX33 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

REX33 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

REX33 Qiymət Məlumatları

REX33 Rəsmi Veb-saytı

REX33 Tokenomikası

REX33 Qiymət Proqnozu

Etherex Liquid Staking Token Logosu

Etherex Liquid Staking Token Qiyməti (REX33)

Siyahıya alınmadı

1 REX33 / USD Canlı Qiyməti:

$0,172797
-7,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:09:43 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,171383
24 saat Aşağı
$ 0,198195
24 saat Yüksək

$ 0,171383
$ 0,198195
$ 0,583351
$ 0,171383
+0,08%

-7,34%

-27,62%

-27,62%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) canlı qiyməti $0,172797. REX33 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,171383 və ən yüksək $ 0,198195 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. REX33 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,583351, ən aşağı qiyməti isə $ 0,171383 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, REX33 son bir saat ərzində +0,08%, 24 saat ərzində -7,34% və son 7 gündə isə -27,62% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Bazar Məlumatları

$ 14,95M
--
$ 14,95M
86,20M
86.197.765,71367103
Etherex Liquid Staking Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,95M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. REX33 üzrə dövriyyədə olan təklif 86,20M, ümumi təklif isə 86197765.71367103 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14,95M təşkil edir.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Etherex Liquid Staking Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0136928987623311.
Son 30 gündə Etherex Liquid Staking Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0821789700.
Son 60 gündə Etherex Liquid Staking Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0899301423.
Son 90 gündə Etherex Liquid Staking Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0136928987623311-7,34%
30 Gün$ -0,0821789700-47,55%
60 Gün$ -0,0899301423-52,04%
90 Gün$ 0--

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Nədir?

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Etherex Liquid Staking Token Qiymət Proqnozu (USD)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Etherex Liquid Staking Token (REX33) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Etherex Liquid Staking Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Etherex Liquid Staking Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

REX33 Aktivindən Yerli Valyutalara

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Tokenomikası

Etherex Liquid Staking Token (REX33) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. REX33 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Etherex Liquid Staking Token (REX33) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Etherex Liquid Staking Token (REX33) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı REX33 qiyməti 0,172797 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
REX33 / USD cari qiyməti nədir?
REX33 / USD cari qiyməti $ 0,172797 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Etherex Liquid Staking Token üçün bazar dəyəri nədir?
REX33 üçün bazar dəyəri $ 14,95M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
REX33 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
REX33 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 86,20M USD təşkil edir.
REX33 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
REX33 ATH qiyməti olan 0,583351 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı REX33 qiyməti (ATL) nədir?
REX33 ATL qiyməti olan 0,171383 USD dəyərinə endi.
REX33 ticarət həcmi nədir?
REX33 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
REX33 bu il daha da yüksələcək?
REX33 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün REX33 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:09:43 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

