ESVC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ESVC Qiymət Məlumatları

ESVC Rəsmi Veb-saytı

ESVC Tokenomikası

ESVC Qiymət Proqnozu

ESV Capital Qiyməti (ESVC)

Siyahıya alınmadı

1 ESVC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00807201
$0,00807201
-4,10%1D
USD
ESV Capital (ESVC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:09:30 (UTC+8)

ESV Capital (ESVC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00727774
$ 0,00727774
24 saat Aşağı
$ 0,00900609
$ 0,00900609
24 saat Yüksək

$ 0,00727774
$ 0,00727774

$ 0,00900609
$ 0,00900609

$ 0,193934
$ 0,193934

$ 0,00539879
$ 0,00539879

+1,22%

-4,10%

-35,25%

-35,25%

ESV Capital (ESVC) canlı qiyməti $0,00807201. ESVC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00727774 və ən yüksək $ 0,00900609 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ESVC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,193934, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00539879 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ESVC son bir saat ərzində +1,22%, 24 saat ərzində -4,10% və son 7 gündə isə -35,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ESV Capital (ESVC) Bazar Məlumatları

$ 807,20K
$ 807,20K

--
--

$ 807,20K
$ 807,20K

100,00M
100,00M

99.999.918,126461
99.999.918,126461

ESV Capital üzrə cari Bazar Dəyəri $ 807,20K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ESVC üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 99999918.126461 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 807,20K təşkil edir.

ESV Capital (ESVC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ESV Capital / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000345685494935957.
Son 30 gündə ESV Capital / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0065845516.
Son 60 gündə ESV Capital / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0074722693.
Son 90 gündə ESV Capital / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000345685494935957-4,10%
30 Gün$ -0,0065845516-81,57%
60 Gün$ -0,0074722693-92,57%
90 Gün$ 0--

ESV Capital (ESVC) Nədir?

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

ESV Capital (ESVC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ESV Capital Qiymət Proqnozu (USD)

ESV Capital (ESVC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ESV Capital (ESVC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ESV Capital üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ESV Capital qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ESVC Aktivindən Yerli Valyutalara

ESV Capital (ESVC) Tokenomikası

ESV Capital (ESVC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ESVC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ESV Capital (ESVC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ESV Capital (ESVC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ESVC qiyməti 0,00807201 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ESVC / USD cari qiyməti nədir?
ESVC / USD cari qiyməti $ 0,00807201 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ESV Capital üçün bazar dəyəri nədir?
ESVC üçün bazar dəyəri $ 807,20K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ESVC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ESVC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
ESVC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ESVC ATH qiyməti olan 0,193934 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ESVC qiyməti (ATL) nədir?
ESVC ATL qiyməti olan 0,00539879 USD dəyərinə endi.
ESVC ticarət həcmi nədir?
ESVC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ESVC bu il daha da yüksələcək?
ESVC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ESVC qiymət proqnozuna baxın.
ESV Capital (ESVC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

