Bugünkü canlı EquitEdge qiyməti 0,05005 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EEG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EEG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı EquitEdge qiyməti 0,05005 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EEG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EEG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

EEG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

EEG Qiymət Məlumatları

EEG Whitepaper

EEG Rəsmi Veb-saytı

EEG Tokenomikası

EEG Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

EquitEdge Logosu

EquitEdge Qiyməti (EEG)

Siyahıya alınmadı

1 EEG / USD Canlı Qiyməti:

$0,05005
$0,05005$0,05005
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
EquitEdge (EEG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:09:00 (UTC+8)

EquitEdge (EEG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,05005
$ 0,05005$ 0,05005
24 saat Aşağı
$ 0,05005
$ 0,05005$ 0,05005
24 saat Yüksək

$ 0,05005
$ 0,05005$ 0,05005

$ 0,05005
$ 0,05005$ 0,05005

$ 0,058283
$ 0,058283$ 0,058283

$ 0,04823955
$ 0,04823955$ 0,04823955

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

EquitEdge (EEG) canlı qiyməti $0,05005. EEG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,05005 və ən yüksək $ 0,05005 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EEG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,058283, ən aşağı qiyməti isə $ 0,04823955 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EEG son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

EquitEdge (EEG) Bazar Məlumatları

$ 20,02M
$ 20,02M$ 20,02M

--
----

$ 25,02M
$ 25,02M$ 25,02M

400,00M
400,00M 400,00M

500.000.000,0
500.000.000,0 500.000.000,0

EquitEdge üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,02M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EEG üzrə dövriyyədə olan təklif 400,00M, ümumi təklif isə 500000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 25,02M təşkil edir.

EquitEdge (EEG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində EquitEdge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə EquitEdge / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000101901.
Son 60 gündə EquitEdge / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004144990.
Son 90 gündə EquitEdge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ +0,0000101901+0,02%
60 Gün$ -0,0004144990-0,82%
90 Gün$ 0--

EquitEdge (EEG) Nədir?

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

EquitEdge (EEG) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

EquitEdge Qiymət Proqnozu (USD)

EquitEdge (EEG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? EquitEdge (EEG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? EquitEdge üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

EquitEdge qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EEG Aktivindən Yerli Valyutalara

EquitEdge (EEG) Tokenomikası

EquitEdge (EEG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EEG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: EquitEdge (EEG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü EquitEdge (EEG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EEG qiyməti 0,05005 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EEG / USD cari qiyməti nədir?
EEG / USD cari qiyməti $ 0,05005 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
EquitEdge üçün bazar dəyəri nədir?
EEG üçün bazar dəyəri $ 20,02M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EEG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EEG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 400,00M USD təşkil edir.
EEG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EEG ATH qiyməti olan 0,058283 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EEG qiyməti (ATL) nədir?
EEG ATL qiyməti olan 0,04823955 USD dəyərinə endi.
EEG ticarət həcmi nədir?
EEG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EEG bu il daha da yüksələcək?
EEG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EEG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:09:00 (UTC+8)

EquitEdge (EEG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.957,21
$109.957,21$109.957,21

+2,08%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.858,58
$3.858,58$3.858,58

+2,24%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02965
$0,02965$0,02965

+18,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,19
$186,19$186,19

+0,59%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.858,58
$3.858,58$3.858,58

+2,24%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.957,21
$109.957,21$109.957,21

+2,08%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,19
$186,19$186,19

+0,59%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4875
$2,4875$2,4875

+1,37%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18566
$0,18566$0,18566

+2,76%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002731
$0,0002731$0,0002731

+336,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0029038
$0,0029038$0,0029038

+3.126,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0665
$0,0665$0,0665

+1.978,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043294
$0,0000000000000000000000043294$0,0000000000000000000000043294

+765,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30024
$0,30024$0,30024

+141,95%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036144
$0,036144$0,036144

+94,11%