Bugünkü canlı ENERGY COIN qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ENERGY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ENERGY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ENERGY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ENERGY Qiymət Məlumatları

ENERGY Rəsmi Veb-saytı

ENERGY Tokenomikası

ENERGY Qiymət Proqnozu

ENERGY COIN Logosu

ENERGY COIN Qiyməti (ENERGY)

Siyahıya alınmadı

1 ENERGY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ENERGY COIN (ENERGY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:29:13 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00208531
$ 0,00208531$ 0,00208531

$ 0
$ 0$ 0

--

-2,56%

-14,95%

-14,95%

ENERGY COIN (ENERGY) canlı qiyməti --. ENERGY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ENERGY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00208531, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ENERGY son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -2,56% və son 7 gündə isə -14,95% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ENERGY COIN (ENERGY) Bazar Məlumatları

$ 12,27K
$ 12,27K$ 12,27K

--
----

$ 12,27K
$ 12,27K$ 12,27K

999,81M
999,81M 999,81M

999.809.745,474429
999.809.745,474429 999.809.745,474429

ENERGY COIN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,27K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ENERGY üzrə dövriyyədə olan təklif 999,81M, ümumi təklif isə 999809745.474429 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,27K təşkil edir.

ENERGY COIN (ENERGY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ENERGY COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ENERGY COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə ENERGY COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə ENERGY COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,56%
30 Gün$ 0-37,84%
60 Gün$ 0-48,36%
90 Gün$ 0--

ENERGY COIN (ENERGY) Nədir?

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ENERGY COIN (ENERGY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ENERGY COIN Qiymət Proqnozu (USD)

ENERGY COIN (ENERGY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ENERGY COIN (ENERGY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ENERGY COIN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ENERGY COIN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ENERGY Aktivindən Yerli Valyutalara

ENERGY COIN (ENERGY) Tokenomikası

ENERGY COIN (ENERGY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ENERGY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ENERGY COIN (ENERGY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ENERGY COIN (ENERGY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ENERGY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ENERGY / USD cari qiyməti nədir?
ENERGY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ENERGY COIN üçün bazar dəyəri nədir?
ENERGY üçün bazar dəyəri $ 12,27K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ENERGY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ENERGY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,81M USD təşkil edir.
ENERGY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ENERGY ATH qiyməti olan 0,00208531 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ENERGY qiyməti (ATL) nədir?
ENERGY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ENERGY ticarət həcmi nədir?
ENERGY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ENERGY bu il daha da yüksələcək?
ENERGY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ENERGY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:29:13 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

