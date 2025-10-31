Bugünkü canlı Eggle Energy qiyməti 0,03485515 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ENG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ENG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Eggle Energy qiyməti 0,03485515 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ENG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ENG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Eggle Energy Qiyməti (ENG)

Siyahıya alınmadı

1 ENG / USD Canlı Qiyməti:

$0,03485515
$0,03485515$0,03485515
+1,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Eggle Energy (ENG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:07:51 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03263493
$ 0,03263493$ 0,03263493
24 saat Aşağı
$ 0,03564772
$ 0,03564772$ 0,03564772
24 saat Yüksək

$ 0,03263493
$ 0,03263493$ 0,03263493

$ 0,03564772
$ 0,03564772$ 0,03564772

$ 0,04452341
$ 0,04452341$ 0,04452341

$ 0,0318392
$ 0,0318392$ 0,0318392

+2,76%

-0,62%

-0,73%

-0,73%

Eggle Energy (ENG) canlı qiyməti $0,03485515. ENG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03263493 və ən yüksək $ 0,03564772 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ENG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04452341, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0318392 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ENG son bir saat ərzində +2,76%, 24 saat ərzində -0,62% və son 7 gündə isə -0,73% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Eggle Energy (ENG) Bazar Məlumatları

$ 21,06M
$ 21,06M$ 21,06M

--
----

$ 24,38M
$ 24,38M$ 24,38M

602,45M
602,45M 602,45M

697.448.996,2257041
697.448.996,2257041 697.448.996,2257041

Eggle Energy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 21,06M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ENG üzrə dövriyyədə olan təklif 602,45M, ümumi təklif isə 697448996.2257041 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 24,38M təşkil edir.

Eggle Energy (ENG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Eggle Energy / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00021777460474255.
Son 30 gündə Eggle Energy / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0012857367.
Son 60 gündə Eggle Energy / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0034341942.
Son 90 gündə Eggle Energy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00021777460474255-0,62%
30 Gün$ -0,0012857367-3,68%
60 Gün$ -0,0034341942-9,85%
90 Gün$ 0--

Eggle Energy (ENG) Nədir?

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Eggle Energy (ENG) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Eggle Energy Qiymət Proqnozu (USD)

Eggle Energy (ENG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Eggle Energy (ENG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Eggle Energy üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Eggle Energy qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ENG Aktivindən Yerli Valyutalara

Eggle Energy (ENG) Tokenomikası

Eggle Energy (ENG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ENG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Eggle Energy (ENG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Eggle Energy (ENG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ENG qiyməti 0,03485515 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ENG / USD cari qiyməti nədir?
ENG / USD cari qiyməti $ 0,03485515 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Eggle Energy üçün bazar dəyəri nədir?
ENG üçün bazar dəyəri $ 21,06M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ENG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ENG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 602,45M USD təşkil edir.
ENG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ENG ATH qiyməti olan 0,04452341 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ENG qiyməti (ATL) nədir?
ENG ATL qiyməti olan 0,0318392 USD dəyərinə endi.
ENG ticarət həcmi nədir?
ENG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ENG bu il daha da yüksələcək?
ENG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ENG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:07:51 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

