Earn Network (EARN) Tokenomikası
Earn Network (EARN) Məlumatları
The Earn Network stands as the end-game dApp for all crypto investments, offering a wide array of yield-generation and yield-optimizing opportunities, including DeFi Staking, NFT Staking and Restaking. Its user-friendly interface is designed to democratize access to decentralized solutions, catering to both seasoned investors and newcomers in the DeFi space. This approach positions the Earn Network as a major player in simplifying and enhancing the crypto investment experience for regular users.
Moreover, Earn Network's unique offering of no-code solutions for projects stands out, especially for those looking to launch token and NFT staking mechanisms without the substantial investment typically required for hiring developers and performing time-consuming audits.
Earn Network (EARN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Earn Network (EARN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Earn Network (EARN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Earn Network (EARN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum EARN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
EARN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq EARN tokenomikasını başa düşdünüzsə, EARN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
EARN Qiymət Proqnozu
EARN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? EARN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.