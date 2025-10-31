EAGLES WINGS Qiyməti (EGW)
+1,03%
-4,77%
-15,93%
-15,93%
EAGLES WINGS (EGW) canlı qiyməti --. EGW son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EGW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, EGW son bir saat ərzində +1,03%, 24 saat ərzində -4,77% və son 7 gündə isə -15,93% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
EAGLES WINGS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 44,65K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EGW üzrə dövriyyədə olan təklif 446,95B, ümumi təklif isə 446949443649.4603 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 44,65K təşkil edir.
Bu gün ərzində EAGLES WINGS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə EAGLES WINGS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə EAGLES WINGS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə EAGLES WINGS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-4,77%
|30 Gün
|$ 0
|-31,88%
|60 Gün
|$ 0
|-55,99%
|90 Gün
|$ 0
|--
EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.
EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.
One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.
Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.
Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.
EAGLES WINGS (EGW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EGW tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
