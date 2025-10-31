Bugünkü canlı DuelNow qiyməti 0,00152267 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DNOW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DNOW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DuelNow qiyməti 0,00152267 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DNOW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DNOW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00152267
DuelNow (DNOW) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:07:16 (UTC+8)

DuelNow (DNOW) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00111815
$ 0,00111815$ 0,00111815
24 saat Aşağı
$ 0,00163099
$ 0,00163099$ 0,00163099
24 saat Yüksək

$ 0,00111815
$ 0,00111815$ 0,00111815

$ 0,00163099
$ 0,00163099$ 0,00163099

$ 0,04443182
$ 0,04443182$ 0,04443182

$ 0
$ 0$ 0

-4,04%

+15,09%

+11,85%

+11,85%

DuelNow (DNOW) canlı qiyməti $0,00152267. DNOW son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00111815 və ən yüksək $ 0,00163099 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DNOW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04443182, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DNOW son bir saat ərzində -4,04%, 24 saat ərzində +15,09% və son 7 gündə isə +11,85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DuelNow (DNOW) Bazar Məlumatları

$ 139,78K
$ 139,78K$ 139,78K

--
----

$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M

91,80M
91,80M 91,80M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

DuelNow üzrə cari Bazar Dəyəri $ 139,78K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DNOW üzrə dövriyyədə olan təklif 91,80M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,52M təşkil edir.

DuelNow (DNOW) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində DuelNow / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001996.
Son 30 gündə DuelNow / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008711903.
Son 60 gündə DuelNow / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0012638923.
Son 90 gündə DuelNow / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0006300312161269603.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0001996+15,09%
30 Gün$ -0,0008711903-57,21%
60 Gün$ -0,0012638923-83,00%
90 Gün$ +0,0006300312161269603+70,58%

DuelNow (DNOW) Nədir?

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

DuelNow (DNOW) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

DuelNow Qiymət Proqnozu (USD)

DuelNow (DNOW) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DuelNow (DNOW) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DuelNow üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DuelNow qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DNOW Aktivindən Yerli Valyutalara

DuelNow (DNOW) Tokenomikası

DuelNow (DNOW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DNOW tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: DuelNow (DNOW) Haqq;nda Suallar

Bugünkü DuelNow (DNOW) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DNOW qiyməti 0,00152267 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DNOW / USD cari qiyməti nədir?
DNOW / USD cari qiyməti $ 0,00152267 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DuelNow üçün bazar dəyəri nədir?
DNOW üçün bazar dəyəri $ 139,78K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DNOW aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DNOW aktivinin dövriyyədə olan təklifi 91,80M USD təşkil edir.
DNOW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DNOW ATH qiyməti olan 0,04443182 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DNOW qiyməti (ATL) nədir?
DNOW ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DNOW ticarət həcmi nədir?
DNOW üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DNOW bu il daha da yüksələcək?
DNOW bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DNOW qiymət proqnozuna baxın.
DuelNow (DNOW) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

