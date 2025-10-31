Bugünkü canlı Drops Ownership Power qiyməti 0,0044715 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Drops Ownership Power qiyməti 0,0044715 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DOP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DOP Qiymət Məlumatları

DOP Rəsmi Veb-saytı

DOP Tokenomikası

DOP Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Drops Ownership Power Logosu

Drops Ownership Power Qiyməti (DOP)

Siyahıya alınmadı

1 DOP / USD Canlı Qiyməti:

$0,0044715
$0,0044715$0,0044715
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Drops Ownership Power (DOP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:07:00 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,75
$ 4,75$ 4,75

$ 0,00102064
$ 0,00102064$ 0,00102064

--

--

+0,86%

+0,86%

Drops Ownership Power (DOP) canlı qiyməti $0,0044715. DOP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 4,75, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00102064 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DOP son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +0,86% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Drops Ownership Power (DOP) Bazar Məlumatları

$ 60,18K
$ 60,18K$ 60,18K

--
----

$ 67,07K
$ 67,07K$ 67,07K

13,46M
13,46M 13,46M

15.000.000,0
15.000.000,0 15.000.000,0

Drops Ownership Power üzrə cari Bazar Dəyəri $ 60,18K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DOP üzrə dövriyyədə olan təklif 13,46M, ümumi təklif isə 15000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 67,07K təşkil edir.

Drops Ownership Power (DOP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Drops Ownership Power / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Drops Ownership Power / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010391806.
Son 60 gündə Drops Ownership Power / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0017706943.
Son 90 gündə Drops Ownership Power / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0010391806-23,24%
60 Gün$ -0,0017706943-39,59%
90 Gün$ 0--

Drops Ownership Power (DOP) Nədir?

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Drops Ownership Power (DOP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Drops Ownership Power Qiymət Proqnozu (USD)

Drops Ownership Power (DOP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Drops Ownership Power (DOP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Drops Ownership Power üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Drops Ownership Power qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DOP Aktivindən Yerli Valyutalara

Drops Ownership Power (DOP) Tokenomikası

Drops Ownership Power (DOP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DOP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Drops Ownership Power (DOP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Drops Ownership Power (DOP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DOP qiyməti 0,0044715 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DOP / USD cari qiyməti nədir?
DOP / USD cari qiyməti $ 0,0044715 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Drops Ownership Power üçün bazar dəyəri nədir?
DOP üçün bazar dəyəri $ 60,18K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 13,46M USD təşkil edir.
DOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DOP ATH qiyməti olan 4,75 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DOP qiyməti (ATL) nədir?
DOP ATL qiyməti olan 0,00102064 USD dəyərinə endi.
DOP ticarət həcmi nədir?
DOP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DOP bu il daha da yüksələcək?
DOP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DOP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:07:00 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.900,87
$109.900,87$109.900,87

+2,03%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.854,24
$3.854,24$3.854,24

+2,13%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02990
$0,02990$0,02990

+19,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,02
$186,02$186,02

+0,50%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.854,24
$3.854,24$3.854,24

+2,13%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.900,87
$109.900,87$109.900,87

+2,03%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,02
$186,02$186,02

+0,50%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4867
$2,4867$2,4867

+1,34%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18551
$0,18551$0,18551

+2,67%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00969
$0,00969$0,00969

-3,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002730
$0,0002730$0,0002730

+336,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028240
$0,0028240$0,0028240

+3.037,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0695
$0,0695$0,0695

+2.071,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043294
$0,0000000000000000000000043294$0,0000000000000000000000043294

+765,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29378
$0,29378$0,29378

+136,74%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036239
$0,036239$0,036239

+94,62%