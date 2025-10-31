Bugünkü canlı Drop Staked INIT qiyməti 0,259582 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DEINIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DEINIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Drop Staked INIT qiyməti 0,259582 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DEINIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DEINIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,259582
$0,259582$0,259582
0,00%1D
Drop Staked INIT (DEINIT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:28:25 (UTC+8)

Drop Staked INIT (DEINIT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,788788
$ 0,788788$ 0,788788

$ 0,236258
$ 0,236258$ 0,236258

--

--

+1,41%

+1,41%

Drop Staked INIT (DEINIT) canlı qiyməti $0,259582. DEINIT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DEINIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,788788, ən aşağı qiyməti isə $ 0,236258 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DEINIT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +1,41% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Drop Staked INIT (DEINIT) Bazar Məlumatları

$ 15,53K
$ 15,53K$ 15,53K

--
----

$ 15,53K
$ 15,53K$ 15,53K

59,82K
59,82K 59,82K

59.816,553167
59.816,553167 59.816,553167

Drop Staked INIT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15,53K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DEINIT üzrə dövriyyədə olan təklif 59,82K, ümumi təklif isə 59816.553167 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,53K təşkil edir.

Drop Staked INIT (DEINIT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Drop Staked INIT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Drop Staked INIT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1182494910.
Son 60 gündə Drop Staked INIT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1287253899.
Son 90 gündə Drop Staked INIT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,1182494910-45,55%
60 Gün$ -0,1287253899-49,58%
90 Gün$ 0--

Drop Staked INIT (DEINIT) Nədir?

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Drop Staked INIT (DEINIT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Drop Staked INIT Qiymət Proqnozu (USD)

Drop Staked INIT (DEINIT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Drop Staked INIT (DEINIT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Drop Staked INIT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Drop Staked INIT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DEINIT Aktivindən Yerli Valyutalara

Drop Staked INIT (DEINIT) Tokenomikası

Drop Staked INIT (DEINIT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DEINIT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Drop Staked INIT (DEINIT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Drop Staked INIT (DEINIT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DEINIT qiyməti 0,259582 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DEINIT / USD cari qiyməti nədir?
DEINIT / USD cari qiyməti $ 0,259582 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Drop Staked INIT üçün bazar dəyəri nədir?
DEINIT üçün bazar dəyəri $ 15,53K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DEINIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DEINIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 59,82K USD təşkil edir.
DEINIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DEINIT ATH qiyməti olan 0,788788 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DEINIT qiyməti (ATL) nədir?
DEINIT ATL qiyməti olan 0,236258 USD dəyərinə endi.
DEINIT ticarət həcmi nədir?
DEINIT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DEINIT bu il daha da yüksələcək?
DEINIT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DEINIT qiymət proqnozuna baxın.
