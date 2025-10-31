Bugünkü canlı DRINK qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DRINK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DRINK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DRINK qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DRINK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DRINK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DRINK Qiyməti (DRINK)

Siyahıya alınmadı

1 DRINK / USD Canlı Qiyməti:

-2,90%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
DRINK (DRINK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:28:17 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02555875
$ 0,02555875$ 0,02555875

$ 0
$ 0$ 0

+0,01%

-2,95%

+23,52%

+23,52%

DRINK (DRINK) canlı qiyməti --. DRINK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DRINK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02555875, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DRINK son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində -2,95% və son 7 gündə isə +23,52% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DRINK (DRINK) Bazar Məlumatları

$ 6,22K
$ 6,22K$ 6,22K

--
----

$ 23,59K
$ 23,59K$ 23,59K

190,08M
190,08M 190,08M

721.000.000,0
721.000.000,0 721.000.000,0

DRINK üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,22K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DRINK üzrə dövriyyədə olan təklif 190,08M, ümumi təklif isə 721000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 23,59K təşkil edir.

DRINK (DRINK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində DRINK / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə DRINK / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə DRINK / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə DRINK / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,95%
30 Gün$ 0-41,06%
60 Gün$ 0+21,17%
90 Gün$ 0--

DRINK (DRINK) Nədir?

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

DRINK (DRINK) Mənbəyi

DRINK Qiymət Proqnozu (USD)

DRINK (DRINK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DRINK (DRINK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DRINK üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DRINK qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DRINK Aktivindən Yerli Valyutalara

DRINK (DRINK) Tokenomikası

DRINK (DRINK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DRINK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: DRINK (DRINK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü DRINK (DRINK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DRINK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DRINK / USD cari qiyməti nədir?
DRINK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DRINK üçün bazar dəyəri nədir?
DRINK üçün bazar dəyəri $ 6,22K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DRINK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DRINK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 190,08M USD təşkil edir.
DRINK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DRINK ATH qiyməti olan 0,02555875 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DRINK qiyməti (ATL) nədir?
DRINK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DRINK ticarət həcmi nədir?
DRINK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DRINK bu il daha da yüksələcək?
DRINK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DRINK qiymət proqnozuna baxın.
DRINK (DRINK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

