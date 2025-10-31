Bugünkü canlı DRESSdio qiyməti 0,03252473 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DRESS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DRESS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DRESSdio qiyməti 0,03252473 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DRESS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DRESS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DRESS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DRESS Qiymət Məlumatları

DRESS Whitepaper

DRESS Rəsmi Veb-saytı

DRESS Tokenomikası

DRESS Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

DRESSdio Logosu

DRESSdio Qiyməti (DRESS)

Siyahıya alınmadı

1 DRESS / USD Canlı Qiyməti:

$0,03252473
$0,03252473$0,03252473
-7,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
DRESSdio (DRESS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:06:39 (UTC+8)

DRESSdio (DRESS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03249377
$ 0,03249377$ 0,03249377
24 saat Aşağı
$ 0,0351395
$ 0,0351395$ 0,0351395
24 saat Yüksək

$ 0,03249377
$ 0,03249377$ 0,03249377

$ 0,0351395
$ 0,0351395$ 0,0351395

$ 0,152477
$ 0,152477$ 0,152477

$ 0,03099864
$ 0,03099864$ 0,03099864

-0,17%

-7,44%

-45,88%

-45,88%

DRESSdio (DRESS) canlı qiyməti $0,03252473. DRESS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03249377 və ən yüksək $ 0,0351395 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DRESS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,152477, ən aşağı qiyməti isə $ 0,03099864 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DRESS son bir saat ərzində -0,17%, 24 saat ərzində -7,44% və son 7 gündə isə -45,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DRESSdio (DRESS) Bazar Məlumatları

$ 11,47M
$ 11,47M$ 11,47M

--
----

$ 65,05M
$ 65,05M$ 65,05M

352,68M
352,68M 352,68M

2.000.000.000,0
2.000.000.000,0 2.000.000.000,0

DRESSdio üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,47M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DRESS üzrə dövriyyədə olan təklif 352,68M, ümumi təklif isə 2000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 65,05M təşkil edir.

DRESSdio (DRESS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində DRESSdio / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00261476708607243.
Son 30 gündə DRESSdio / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0239817681.
Son 60 gündə DRESSdio / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə DRESSdio / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00261476708607243-7,44%
30 Gün$ -0,0239817681-73,73%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DRESSdio (DRESS) Nədir?

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

DRESSdio (DRESS) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

DRESSdio Qiymət Proqnozu (USD)

DRESSdio (DRESS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DRESSdio (DRESS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DRESSdio üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DRESSdio qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DRESS Aktivindən Yerli Valyutalara

DRESSdio (DRESS) Tokenomikası

DRESSdio (DRESS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DRESS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: DRESSdio (DRESS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü DRESSdio (DRESS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DRESS qiyməti 0,03252473 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DRESS / USD cari qiyməti nədir?
DRESS / USD cari qiyməti $ 0,03252473 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DRESSdio üçün bazar dəyəri nədir?
DRESS üçün bazar dəyəri $ 11,47M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DRESS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DRESS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 352,68M USD təşkil edir.
DRESS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DRESS ATH qiyməti olan 0,152477 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DRESS qiyməti (ATL) nədir?
DRESS ATL qiyməti olan 0,03099864 USD dəyərinə endi.
DRESS ticarət həcmi nədir?
DRESS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DRESS bu il daha da yüksələcək?
DRESS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DRESS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:06:39 (UTC+8)

DRESSdio (DRESS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.867,12
$109.867,12$109.867,12

+2,00%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,55
$3.853,55$3.853,55

+2,11%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02990
$0,02990$0,02990

+19,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,96
$185,96$185,96

+0,47%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,55
$3.853,55$3.853,55

+2,11%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.867,12
$109.867,12$109.867,12

+2,00%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,96
$185,96$185,96

+0,47%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4866
$2,4866$2,4866

+1,33%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18549
$0,18549$0,18549

+2,66%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00987
$0,00987$0,00987

-1,30%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002731
$0,0002731$0,0002731

+336,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028192
$0,0028192$0,0028192

+3.032,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0677
$0,0677$0,0677

+2.015,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043294
$0,0000000000000000000000043294$0,0000000000000000000000043294

+765,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29366
$0,29366$0,29366

+136,65%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036239
$0,036239$0,036239

+94,62%