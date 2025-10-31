Bugünkü canlı Drawnblade qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BLADE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BLADE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Drawnblade qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BLADE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BLADE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BLADE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BLADE Qiymət Məlumatları

BLADE Rəsmi Veb-saytı

BLADE Tokenomikası

BLADE Qiymət Proqnozu

Drawnblade Logosu

Drawnblade Qiyməti (BLADE)

Siyahıya alınmadı

1 BLADE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-7,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Drawnblade (BLADE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:06:24 (UTC+8)

Drawnblade (BLADE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,86%

-7,64%

-21,87%

-21,87%

Drawnblade (BLADE) canlı qiyməti --. BLADE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BLADE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BLADE son bir saat ərzində +0,86%, 24 saat ərzində -7,64% və son 7 gündə isə -21,87% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Drawnblade (BLADE) Bazar Məlumatları

$ 50,23K
$ 50,23K$ 50,23K

--
----

$ 50,23K
$ 50,23K$ 50,23K

999,97M
999,97M 999,97M

999.973.317,231857
999.973.317,231857 999.973.317,231857

Drawnblade üzrə cari Bazar Dəyəri $ 50,23K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BLADE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,97M, ümumi təklif isə 999973317.231857 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 50,23K təşkil edir.

Drawnblade (BLADE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Drawnblade / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Drawnblade / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Drawnblade / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Drawnblade / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,64%
30 Gün$ 0-55,25%
60 Gün$ 0-58,84%
90 Gün$ 0--

Drawnblade (BLADE) Nədir?

Drawnblade is a Telegram-based leverage trading bot built for Solana on-chain tokens and high-speed token launches. It allows users to open isolated long positions with adjustable leverage directly from Telegram. Using a triple-wallet architecture (user, trade, project), it ensures secure fund separation, sub-second trade execution, and real-time risk control. The bot routes trades across decentralized exchanges and manages liquidation and profit logic automatically. The BLADE token powers the ecosystem by enabling revenue sharing, governance, and access to advanced features.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Drawnblade (BLADE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Drawnblade Qiymət Proqnozu (USD)

Drawnblade (BLADE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Drawnblade (BLADE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Drawnblade üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Drawnblade qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BLADE Aktivindən Yerli Valyutalara

Drawnblade (BLADE) Tokenomikası

Drawnblade (BLADE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BLADE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Drawnblade (BLADE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Drawnblade (BLADE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BLADE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BLADE / USD cari qiyməti nədir?
BLADE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Drawnblade üçün bazar dəyəri nədir?
BLADE üçün bazar dəyəri $ 50,23K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BLADE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BLADE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,97M USD təşkil edir.
BLADE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BLADE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BLADE qiyməti (ATL) nədir?
BLADE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BLADE ticarət həcmi nədir?
BLADE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BLADE bu il daha da yüksələcək?
BLADE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BLADE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:06:24 (UTC+8)

Drawnblade (BLADE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

