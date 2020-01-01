Drago (DRAGO) Tokenomikası
Drago (DRAGO) Məlumatları
$DRAGO is a revolutionary cryptocurrency dedicated to commemorating the auspicious Year of the $Dragon in 2024. Inspired by the rich symbolism and cultural significance associated with this mythical creature, $DRAGO aims to captivate the global crypto community with its unique features and potential for growth. Total Supply: 10,000,000 $DRAGO
Embracing the spirit of the Dragon, $DRAGO 2024 offers investors and enthusiasts an opportunity to ride the wave of prosperity and good fortune. This cryptocurrency embodies the dragon's attributes of power, strength, and wisdom, fostering a sense of resilience and determination within its community.
Built on Solana network, $DRAGO guarantees rapid transaction speeds with low fees, transparency and immutability, ensuring that each transaction is securely recorded and verified.
Furthermore, $DRAGO is committed to fostering a vibrant and inclusive community, encouraging collaboration and knowledge-sharing among its members. Regular updates, educational resources, and community-driven initiatives ensure that every participant has the opportunity to engage and contribute to the growth of $DRAGO in 2024.
By combining the allure of the Year of the Dragon with the cutting-edge world of cryptocurrency, $DRAGO presents a unique investment opportunity for those seeking to align themselves with the spirit of prosperity and fortune. Join the $DRAGO community today and embrace the power of the Dragon in the world of cryptocurrency.
Lp is burnt, in january we’ll list on MEXC + BITMART
Drago (DRAGO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Drago (DRAGO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Drago (DRAGO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Drago (DRAGO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DRAGO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DRAGO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq DRAGO tokenomikasını başa düşdünüzsə, DRAGO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
DRAGO Qiymət Proqnozu
DRAGO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DRAGO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.