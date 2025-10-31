Bugünkü canlı Dosa the Demon qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOSA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOSA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dosa the Demon qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOSA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOSA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DOSA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DOSA Qiymət Məlumatları

DOSA Rəsmi Veb-saytı

DOSA Tokenomikası

DOSA Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Dosa the Demon Logosu

Dosa the Demon Qiyməti (DOSA)

Siyahıya alınmadı

1 DOSA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00060384
$0,00060384$0,00060384
-13,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dosa the Demon (DOSA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:05:55 (UTC+8)

Dosa the Demon (DOSA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00220213
$ 0,00220213$ 0,00220213

$ 0
$ 0$ 0

+0,81%

-13,65%

-9,76%

-9,76%

Dosa the Demon (DOSA) canlı qiyməti --. DOSA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DOSA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00220213, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DOSA son bir saat ərzində +0,81%, 24 saat ərzində -13,65% və son 7 gündə isə -9,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dosa the Demon (DOSA) Bazar Məlumatları

$ 591,88K
$ 591,88K$ 591,88K

--
----

$ 591,88K
$ 591,88K$ 591,88K

980,00M
980,00M 980,00M

980.000.000,0
980.000.000,0 980.000.000,0

Dosa the Demon üzrə cari Bazar Dəyəri $ 591,88K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DOSA üzrə dövriyyədə olan təklif 980,00M, ümumi təklif isə 980000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 591,88K təşkil edir.

Dosa the Demon (DOSA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dosa the Demon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dosa the Demon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Dosa the Demon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Dosa the Demon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-13,65%
30 Gün$ 0-19,50%
60 Gün$ 0-54,85%
90 Gün$ 0--

Dosa the Demon (DOSA) Nədir?

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dosa the Demon (DOSA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Dosa the Demon Qiymət Proqnozu (USD)

Dosa the Demon (DOSA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dosa the Demon (DOSA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dosa the Demon üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dosa the Demon qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DOSA Aktivindən Yerli Valyutalara

Dosa the Demon (DOSA) Tokenomikası

Dosa the Demon (DOSA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DOSA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dosa the Demon (DOSA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dosa the Demon (DOSA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DOSA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DOSA / USD cari qiyməti nədir?
DOSA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dosa the Demon üçün bazar dəyəri nədir?
DOSA üçün bazar dəyəri $ 591,88K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DOSA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DOSA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 980,00M USD təşkil edir.
DOSA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DOSA ATH qiyməti olan 0,00220213 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DOSA qiyməti (ATL) nədir?
DOSA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DOSA ticarət həcmi nədir?
DOSA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DOSA bu il daha da yüksələcək?
DOSA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DOSA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:05:55 (UTC+8)

Dosa the Demon (DOSA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.860,51
$109.860,51$109.860,51

+1,99%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,36
$3.853,36$3.853,36

+2,10%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03013
$0,03013$0,03013

+20,27%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,00
$186,00$186,00

+0,49%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,36
$3.853,36$3.853,36

+2,10%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.860,51
$109.860,51$109.860,51

+1,99%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,00
$186,00$186,00

+0,49%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4858
$2,4858$2,4858

+1,30%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18546
$0,18546$0,18546

+2,65%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00987
$0,00987$0,00987

-1,30%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002729
$0,0002729$0,0002729

+336,64%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028741
$0,0028741$0,0028741

+3.093,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0685
$0,0685$0,0685

+2.040,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035890
$0,0000000000000000000000035890$0,0000000000000000000000035890

+617,80%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29576
$0,29576$0,29576

+138,34%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036636
$0,036636$0,036636

+96,75%