Dopex (DPX) Tokenomikası
Dopex (DPX) Məlumatları
Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants.
DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch.
Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience.
Dopex (DPX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Dopex (DPX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Dopex (DPX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Dopex (DPX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DPX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DPX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.