donk on bonk Qiyməti (DONK)

Siyahıya alınmadı

1 DONK / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
donk on bonk (DONK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:13:27 (UTC+8)

donk on bonk (DONK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,09%

-3,41%

-4,25%

-4,25%

donk on bonk (DONK) canlı qiyməti --. DONK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DONK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DONK son bir saat ərzində -0,09%, 24 saat ərzində -3,41% və son 7 gündə isə -4,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

donk on bonk (DONK) Bazar Məlumatları

$ 22,12K
$ 22,12K$ 22,12K

--
----

$ 22,12K
$ 22,12K$ 22,12K

68,97B
68,97B 68,97B

68.967.347.948,21584
68.967.347.948,21584 68.967.347.948,21584

donk on bonk üzrə cari Bazar Dəyəri $ 22,12K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DONK üzrə dövriyyədə olan təklif 68,97B, ümumi təklif isə 68967347948.21584 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 22,12K təşkil edir.

donk on bonk (DONK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində donk on bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə donk on bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə donk on bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə donk on bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,41%
30 Gün$ 0-40,34%
60 Gün$ 0-14,13%
90 Gün$ 0--

donk on bonk (DONK) Nədir?

we all love a bunch of donks.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

donk on bonk Qiymət Proqnozu (USD)

donk on bonk (DONK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? donk on bonk (DONK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? donk on bonk üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

donk on bonk qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DONK Aktivindən Yerli Valyutalara

donk on bonk (DONK) Tokenomikası

donk on bonk (DONK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DONK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: donk on bonk (DONK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü donk on bonk (DONK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DONK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DONK / USD cari qiyməti nədir?
DONK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
donk on bonk üçün bazar dəyəri nədir?
DONK üçün bazar dəyəri $ 22,12K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DONK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DONK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 68,97B USD təşkil edir.
DONK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DONK ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DONK qiyməti (ATL) nədir?
DONK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DONK ticarət həcmi nədir?
DONK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DONK bu il daha da yüksələcək?
DONK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DONK qiymət proqnozuna baxın.
donk on bonk (DONK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

