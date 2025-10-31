Dollar Cost Average Qiyməti (DCA)
+1,06%
+0,48%
+1,36%
+1,36%
Dollar Cost Average (DCA) canlı qiyməti $0,00080342. DCA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00075803 və ən yüksək $ 0,00085299 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DCA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00301457, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0003616 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, DCA son bir saat ərzində +1,06%, 24 saat ərzində +0,48% və son 7 gündə isə +1,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Dollar Cost Average üzrə cari Bazar Dəyəri $ 803,47K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DCA üzrə dövriyyədə olan təklif 999,99M, ümumi təklif isə 999990928.270081 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 803,47K təşkil edir.
Bu gün ərzində Dollar Cost Average / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dollar Cost Average / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002599427.
Son 60 gündə Dollar Cost Average / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Dollar Cost Average / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|+0,48%
|30 Gün
|$ -0,0002599427
|-32,35%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
Dollar Cost Average (DCA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dollar Cost Average (DCA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dollar Cost Average üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
Dollar Cost Average qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
Dollar Cost Average (DCA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DCA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
