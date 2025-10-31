Bugünkü canlı Dollar Cost Average qiyməti 0,00080342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DCA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DCA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dollar Cost Average qiyməti 0,00080342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DCA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DCA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DCA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DCA Qiymət Məlumatları

DCA Rəsmi Veb-saytı

DCA Tokenomikası

DCA Qiymət Proqnozu

Dollar Cost Average Logosu

Dollar Cost Average Qiyməti (DCA)

Siyahıya alınmadı

1 DCA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00080355
$0,00080355$0,00080355
+1,10%1D
USD
Dollar Cost Average (DCA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:05:34 (UTC+8)

Dollar Cost Average (DCA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00075803
$ 0,00075803$ 0,00075803
24 saat Aşağı
$ 0,00085299
$ 0,00085299$ 0,00085299
24 saat Yüksək

$ 0,00075803
$ 0,00075803$ 0,00075803

$ 0,00085299
$ 0,00085299$ 0,00085299

$ 0,00301457
$ 0,00301457$ 0,00301457

$ 0,0003616
$ 0,0003616$ 0,0003616

+1,06%

+0,48%

+1,36%

+1,36%

Dollar Cost Average (DCA) canlı qiyməti $0,00080342. DCA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00075803 və ən yüksək $ 0,00085299 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DCA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00301457, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0003616 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DCA son bir saat ərzində +1,06%, 24 saat ərzində +0,48% və son 7 gündə isə +1,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dollar Cost Average (DCA) Bazar Məlumatları

$ 803,47K
$ 803,47K$ 803,47K

--
----

$ 803,47K
$ 803,47K$ 803,47K

999,99M
999,99M 999,99M

999.990.928,270081
999.990.928,270081 999.990.928,270081

Dollar Cost Average üzrə cari Bazar Dəyəri $ 803,47K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DCA üzrə dövriyyədə olan təklif 999,99M, ümumi təklif isə 999990928.270081 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 803,47K təşkil edir.

Dollar Cost Average (DCA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dollar Cost Average / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dollar Cost Average / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002599427.
Son 60 gündə Dollar Cost Average / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Dollar Cost Average / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,48%
30 Gün$ -0,0002599427-32,35%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dollar Cost Average (DCA) Nədir?

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dollar Cost Average (DCA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Dollar Cost Average Qiymət Proqnozu (USD)

Dollar Cost Average (DCA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dollar Cost Average (DCA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dollar Cost Average üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dollar Cost Average qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DCA Aktivindən Yerli Valyutalara

Dollar Cost Average (DCA) Tokenomikası

Dollar Cost Average (DCA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DCA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dollar Cost Average (DCA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dollar Cost Average (DCA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DCA qiyməti 0,00080342 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DCA / USD cari qiyməti nədir?
DCA / USD cari qiyməti $ 0,00080342 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dollar Cost Average üçün bazar dəyəri nədir?
DCA üçün bazar dəyəri $ 803,47K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DCA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DCA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,99M USD təşkil edir.
DCA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DCA ATH qiyməti olan 0,00301457 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DCA qiyməti (ATL) nədir?
DCA ATL qiyməti olan 0,0003616 USD dəyərinə endi.
DCA ticarət həcmi nədir?
DCA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DCA bu il daha da yüksələcək?
DCA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DCA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:05:34 (UTC+8)

Dollar Cost Average (DCA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

