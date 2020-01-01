DogPad Finance (DOGPAD) Tokenomikası
DogPad Finance (DOGPAD) Məlumatları
The main utility and $DOGPAD “burner” is the LaunchPad, where Shibarium projects can launch their ICOs. But this isn’t all, as DogPad will have a whole ecosystem of utilities for the creation of new tokens on Shibarium:
Launchpad: Create ICOs for projects Contract Creation: Deploy contracts without code knowledge Telegram Bot Deployer: Deploy contracts without code knowledge through our telegram bot Farming Pools: Create farming pools for your token, where holders can add liquidity and generate income from holding liquidity tokens Bridge: A simple and known bridge where you can bridge your $BONE from the Ethereum chain to the Shibarium chain, paying a low 0.5% fee which is stored in $DOGPAD’s treasury Locker: One of the fastest utilities to build, and with the correct exposure, one of the most profitables. Team’s will pay $BONE fees to lock their Liquidity tokens or just to create Vestings. Based on the amount of tokens on a new chain, having such utility pre-launch will make us shine from the rest of projects These utilities will generates us an income, which 70% will be used to buy & burn $DOGPAD monthly
DogPad Finance (DOGPAD) Tokenomikası və Qiymət Analizi
DogPad Finance (DOGPAD) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
DogPad Finance (DOGPAD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
DogPad Finance (DOGPAD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DOGPAD token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DOGPAD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq DOGPAD tokenomikasını başa düşdünüzsə, DOGPAD tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
DOGPAD Qiymət Proqnozu
DOGPAD kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DOGPAD qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
