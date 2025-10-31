Bugünkü canlı Dogenarii coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOGENARII / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOGENARII qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dogenarii coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOGENARII / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOGENARII qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DOGENARII Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DOGENARII Qiymət Məlumatları

DOGENARII Rəsmi Veb-saytı

DOGENARII Tokenomikası

DOGENARII Qiymət Proqnozu

Dogenarii coin Logosu

Dogenarii coin Qiyməti (DOGENARII)

Siyahıya alınmadı

1 DOGENARII / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+2,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dogenarii coin (DOGENARII) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:13:08 (UTC+8)

Dogenarii coin (DOGENARII) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4,60%

+2,41%

+23,16%

+23,16%

Dogenarii coin (DOGENARII) canlı qiyməti --. DOGENARII son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DOGENARII üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DOGENARII son bir saat ərzində +4,60%, 24 saat ərzində +2,41% və son 7 gündə isə +23,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dogenarii coin (DOGENARII) Bazar Məlumatları

$ 30,72K
$ 30,72K$ 30,72K

--
----

$ 30,72K
$ 30,72K$ 30,72K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Dogenarii coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 30,72K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DOGENARII üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 30,72K təşkil edir.

Dogenarii coin (DOGENARII) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dogenarii coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dogenarii coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Dogenarii coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Dogenarii coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,41%
30 Gün$ 0-9,10%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dogenarii coin (DOGENARII) Nədir?

DOGENARII is a community-driven meme token built for fun, culture, and innovation. Backed by a passionate CTO-led team, DOGENARII blends humor with blockchain technology, creating a unique space in the meme coin universe. Inspired by internet culture and fueled by community spirit, DOGENARII aims to grow through transparency, creativity, and decentralized engagement. With no pre-sale or hidden agendas, it's built for the people, by the people — a true meme token for the next generation of crypto enthusiasts.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dogenarii coin (DOGENARII) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Dogenarii coin Qiymət Proqnozu (USD)

Dogenarii coin (DOGENARII) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dogenarii coin (DOGENARII) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dogenarii coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dogenarii coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DOGENARII Aktivindən Yerli Valyutalara

Dogenarii coin (DOGENARII) Tokenomikası

Dogenarii coin (DOGENARII) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DOGENARII tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dogenarii coin (DOGENARII) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dogenarii coin (DOGENARII) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DOGENARII qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DOGENARII / USD cari qiyməti nədir?
DOGENARII / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dogenarii coin üçün bazar dəyəri nədir?
DOGENARII üçün bazar dəyəri $ 30,72K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DOGENARII aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DOGENARII aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
DOGENARII üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DOGENARII ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DOGENARII qiyməti (ATL) nədir?
DOGENARII ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DOGENARII ticarət həcmi nədir?
DOGENARII üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DOGENARII bu il daha da yüksələcək?
DOGENARII bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DOGENARII qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:13:08 (UTC+8)

Dogenarii coin (DOGENARII) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

