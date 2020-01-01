Doge2 (CAESAR) Tokenomikası

Doge2 (CAESAR) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Doge2 (CAESAR) Məlumatları

WHAT IS DOGE2?

Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space.

ABOUT DOGE2

$CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent.

Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain.

https://doge2onsol.xyz/

Doge2 (CAESAR) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Doge2 (CAESAR) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 5,52K
$ 999,94M
Ümumi Təchizat:
$ 999,94M
$ 999,94M$ 999,94M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 999,94M
$ 999,94M$ 999,94M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 5,52K
$ 5,52K$ 5,52K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00081454
$ 0,00081454$ 0,00081454
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00000413
$ 0,00000413$ 0,00000413
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

Doge2 (CAESAR) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Doge2 (CAESAR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CAESAR token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

CAESAR tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq CAESAR tokenomikasını başa düşdünüzsə, CAESAR tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

CAESAR Qiymət Proqnozu

CAESAR kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? CAESAR qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.