Bugünkü canlı Doge Head Coin qiyməti 0,301381 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DHC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DHC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Doge Head Coin qiyməti 0,301381 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DHC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DHC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DHC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DHC Qiymət Məlumatları

DHC Whitepaper

DHC Rəsmi Veb-saytı

DHC Tokenomikası

DHC Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Doge Head Coin Logosu

Doge Head Coin Qiyməti (DHC)

Siyahıya alınmadı

1 DHC / USD Canlı Qiyməti:

$0,301381
$0,301381$0,301381
-5,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Doge Head Coin (DHC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:04:49 (UTC+8)

Doge Head Coin (DHC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,270834
$ 0,270834$ 0,270834
24 saat Aşağı
$ 0,323509
$ 0,323509$ 0,323509
24 saat Yüksək

$ 0,270834
$ 0,270834$ 0,270834

$ 0,323509
$ 0,323509$ 0,323509

$ 0,327676
$ 0,327676$ 0,327676

$ 0,03381452
$ 0,03381452$ 0,03381452

+0,87%

-5,24%

+33,14%

+33,14%

Doge Head Coin (DHC) canlı qiyməti $0,301381. DHC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,270834 və ən yüksək $ 0,323509 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DHC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,327676, ən aşağı qiyməti isə $ 0,03381452 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DHC son bir saat ərzində +0,87%, 24 saat ərzində -5,24% və son 7 gündə isə +33,14% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Doge Head Coin (DHC) Bazar Məlumatları

$ 3,00M
$ 3,00M$ 3,00M

--
----

$ 3,00M
$ 3,00M$ 3,00M

10,02M
10,02M 10,02M

10.023.219,11050142
10.023.219,11050142 10.023.219,11050142

Doge Head Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,00M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DHC üzrə dövriyyədə olan təklif 10,02M, ümumi təklif isə 10023219.11050142 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,00M təşkil edir.

Doge Head Coin (DHC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Doge Head Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0166699884711213.
Son 30 gündə Doge Head Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,2723586426.
Son 60 gündə Doge Head Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Doge Head Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0166699884711213-5,24%
30 Gün$ +0,2723586426+90,37%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Doge Head Coin (DHC) Nədir?

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Doge Head Coin (DHC) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Doge Head Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Doge Head Coin (DHC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Doge Head Coin (DHC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Doge Head Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Doge Head Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DHC Aktivindən Yerli Valyutalara

Doge Head Coin (DHC) Tokenomikası

Doge Head Coin (DHC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DHC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Doge Head Coin (DHC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Doge Head Coin (DHC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DHC qiyməti 0,301381 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DHC / USD cari qiyməti nədir?
DHC / USD cari qiyməti $ 0,301381 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Doge Head Coin üçün bazar dəyəri nədir?
DHC üçün bazar dəyəri $ 3,00M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DHC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DHC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,02M USD təşkil edir.
DHC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DHC ATH qiyməti olan 0,327676 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DHC qiyməti (ATL) nədir?
DHC ATL qiyməti olan 0,03381452 USD dəyərinə endi.
DHC ticarət həcmi nədir?
DHC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DHC bu il daha da yüksələcək?
DHC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DHC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:04:49 (UTC+8)

Doge Head Coin (DHC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.811,10
$109.811,10$109.811,10

+1,95%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,58
$3.853,58$3.853,58

+2,11%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03023
$0,03023$0,03023

+20,67%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,87
$185,87$185,87

+0,42%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,58
$3.853,58$3.853,58

+2,11%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.811,10
$109.811,10$109.811,10

+1,95%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,87
$185,87$185,87

+0,42%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4841
$2,4841$2,4841

+1,23%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18536
$0,18536$0,18536

+2,59%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00974
$0,00974$0,00974

-2,60%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002729
$0,0002729$0,0002729

+336,64%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028140
$0,0028140$0,0028140

+3.026,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0702
$0,0702$0,0702

+2.093,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035888
$0,0000000000000000000000035888$0,0000000000000000000000035888

+617,76%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29120
$0,29120$0,29120

+134,66%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037077
$0,037077$0,037077

+99,12%