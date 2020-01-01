Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomikası

Doge Caucus (DOGECAUCUS) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Məlumatları

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.dogecaucus.io

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Doge Caucus (DOGECAUCUS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 26,50K
$ 26,50K$ 26,50K
Ümumi Təchizat:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 26,50K
$ 26,50K$ 26,50K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 4,58
$ 4,58$ 4,58
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,01271748
$ 0,01271748$ 0,01271748
Cari Qiymət:
$ 0,02649594
$ 0,02649594$ 0,02649594

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DOGECAUCUS token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

DOGECAUCUS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq DOGECAUCUS tokenomikasını başa düşdünüzsə, DOGECAUCUS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

DOGECAUCUS Qiymət Proqnozu

DOGECAUCUS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DOGECAUCUS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.