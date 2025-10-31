Bugünkü canlı Doge Baby qiyməti 0,04327142 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOGE BABY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOGE BABY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Doge Baby qiyməti 0,04327142 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOGE BABY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOGE BABY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DOGE BABY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DOGE BABY Qiymət Məlumatları

DOGE BABY Rəsmi Veb-saytı

DOGE BABY Tokenomikası

DOGE BABY Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Doge Baby Logosu

Doge Baby Qiyməti (DOGE BABY)

Siyahıya alınmadı

1 DOGE BABY / USD Canlı Qiyməti:

$0,04327142
$0,04327142$0,04327142
+32,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Doge Baby (DOGE BABY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:04:35 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03248522
$ 0,03248522$ 0,03248522
24 saat Aşağı
$ 0,04667255
$ 0,04667255$ 0,04667255
24 saat Yüksək

$ 0,03248522
$ 0,03248522$ 0,03248522

$ 0,04667255
$ 0,04667255$ 0,04667255

$ 25,64
$ 25,64$ 25,64

$ 0,03248522
$ 0,03248522$ 0,03248522

-0,75%

+32,80%

-37,81%

-37,81%

Doge Baby (DOGE BABY) canlı qiyməti $0,04327142. DOGE BABY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03248522 və ən yüksək $ 0,04667255 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DOGE BABY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 25,64, ən aşağı qiyməti isə $ 0,03248522 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DOGE BABY son bir saat ərzində -0,75%, 24 saat ərzində +32,80% və son 7 gündə isə -37,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Doge Baby (DOGE BABY) Bazar Məlumatları

$ 12,98K
$ 12,98K$ 12,98K

--
----

$ 12,98K
$ 12,98K$ 12,98K

300,00K
300,00K 300,00K

300.000,0
300.000,0 300.000,0

Doge Baby üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,98K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DOGE BABY üzrə dövriyyədə olan təklif 300,00K, ümumi təklif isə 300000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,98K təşkil edir.

Doge Baby (DOGE BABY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Doge Baby / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,01068843.
Son 30 gündə Doge Baby / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0423489382.
Son 60 gündə Doge Baby / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0421783839.
Son 90 gündə Doge Baby / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,8479480972668858.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,01068843+32,80%
30 Gün$ -0,0423489382-97,86%
60 Gün$ -0,0421783839-97,47%
90 Gün$ -2,8479480972668858-98,50%

Doge Baby (DOGE BABY) Nədir?

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Doge Baby (DOGE BABY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Doge Baby Qiymət Proqnozu (USD)

Doge Baby (DOGE BABY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Doge Baby (DOGE BABY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Doge Baby üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Doge Baby qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DOGE BABY Aktivindən Yerli Valyutalara

Doge Baby (DOGE BABY) Tokenomikası

Doge Baby (DOGE BABY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DOGE BABY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Doge Baby (DOGE BABY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Doge Baby (DOGE BABY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DOGE BABY qiyməti 0,04327142 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DOGE BABY / USD cari qiyməti nədir?
DOGE BABY / USD cari qiyməti $ 0,04327142 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Doge Baby üçün bazar dəyəri nədir?
DOGE BABY üçün bazar dəyəri $ 12,98K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DOGE BABY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DOGE BABY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 300,00K USD təşkil edir.
DOGE BABY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DOGE BABY ATH qiyməti olan 25,64 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DOGE BABY qiyməti (ATL) nədir?
DOGE BABY ATL qiyməti olan 0,03248522 USD dəyərinə endi.
DOGE BABY ticarət həcmi nədir?
DOGE BABY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DOGE BABY bu il daha da yüksələcək?
DOGE BABY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DOGE BABY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:04:35 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.814,58
$109.814,58$109.814,58

+1,95%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,22
$3.853,22$3.853,22

+2,10%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03023
$0,03023$0,03023

+20,67%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,91
$185,91$185,91

+0,44%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,22
$3.853,22$3.853,22

+2,10%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.814,58
$109.814,58$109.814,58

+1,95%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,91
$185,91$185,91

+0,44%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4835
$2,4835$2,4835

+1,21%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18528
$0,18528$0,18528

+2,55%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00959
$0,00959$0,00959

-4,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002734
$0,0002734$0,0002734

+337,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0027971
$0,0027971$0,0027971

+3.007,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0691
$0,0691$0,0691

+2.059,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035888
$0,0000000000000000000000035888$0,0000000000000000000000035888

+617,76%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29131
$0,29131$0,29131

+134,75%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036941
$0,036941$0,036941

+98,39%