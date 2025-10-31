Bugünkü canlı Dogami qiyməti 0,00040263 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOGA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOGA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dogami qiyməti 0,00040263 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOGA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOGA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DOGA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DOGA Qiymət Məlumatları

DOGA Rəsmi Veb-saytı

DOGA Tokenomikası

DOGA Qiymət Proqnozu

Dogami Logosu

Dogami Qiyməti (DOGA)

Siyahıya alınmadı

1 DOGA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00040263
-8,20%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dogami (DOGA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:04:28 (UTC+8)

Dogami (DOGA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00039492
24 saat Aşağı
$ 0,00043949
24 saat Yüksək

$ 0,00039492
$ 0,00043949
$ 0,413535
$ 0,00039492
-0,00%

-8,22%

-20,70%

-20,70%

Dogami (DOGA) canlı qiyməti $0,00040263. DOGA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00039492 və ən yüksək $ 0,00043949 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DOGA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,413535, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00039492 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DOGA son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -8,22% və son 7 gündə isə -20,70% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dogami (DOGA) Bazar Məlumatları

$ 312,02K
--
$ 357,89K
774,97M
888.888.888,0
Dogami üzrə cari Bazar Dəyəri $ 312,02K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DOGA üzrə dövriyyədə olan təklif 774,97M, ümumi təklif isə 888888888.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 357,89K təşkil edir.

Dogami (DOGA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dogami / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dogami / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001022621.
Son 60 gündə Dogami / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001031088.
Son 90 gündə Dogami / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002752904876349794.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,22%
30 Gün$ -0,0001022621-25,39%
60 Gün$ -0,0001031088-25,60%
90 Gün$ -0,0002752904876349794-40,60%

Dogami (DOGA) Nədir?

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dogami (DOGA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Dogami Qiymət Proqnozu (USD)

Dogami (DOGA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dogami (DOGA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dogami üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dogami qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DOGA Aktivindən Yerli Valyutalara

Dogami (DOGA) Tokenomikası

Dogami (DOGA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DOGA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dogami (DOGA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dogami (DOGA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DOGA qiyməti 0,00040263 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DOGA / USD cari qiyməti nədir?
DOGA / USD cari qiyməti $ 0,00040263 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dogami üçün bazar dəyəri nədir?
DOGA üçün bazar dəyəri $ 312,02K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DOGA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DOGA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 774,97M USD təşkil edir.
DOGA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DOGA ATH qiyməti olan 0,413535 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DOGA qiyməti (ATL) nədir?
DOGA ATL qiyməti olan 0,00039492 USD dəyərinə endi.
DOGA ticarət həcmi nədir?
DOGA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DOGA bu il daha da yüksələcək?
DOGA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DOGA qiymət proqnozuna baxın.
Dogami (DOGA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

