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Bugünkü canlı Dog on Wire qiyməti 0 USD təşkil edir.DOW bazar həddi 141.438 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində DOW - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Dog on Wire qiyməti 0 USD təşkil edir.DOW bazar həddi 141.438 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində DOW - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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Dog on Wire Qiyməti (DOW)

Siyahıya alınmadı

1 DOW / USD Canlı Qiyməti:

$0,00014412
$0,00014412$0,00014412
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dog on Wire (DOW) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 22:10:10 (UTC+8)

Dog on Wire bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Dog on Wire (DOW) qiyməti son 24 saat ərzində olan 85,22% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari DOW - USD konvertasiya dərəcəsi DOW üzrə $ 0 təşkil edir.

Dog on Wire hazırda $ 141.438 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 981,37M DOW dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində DOW bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində DOW son bir saatda +1,71% və son 7 gündə -69,98% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 84,40K səviyyəsinə çatıb.

Dog on Wire (DOW) Bazar Məlumatları

$ 141,44K
$ 141,44K$ 141,44K

$ 84,40K
$ 84,40K$ 84,40K

$ 141,44K
$ 141,44K$ 141,44K

981,37M
981,37M 981,37M

981.372.448,6756984
981.372.448,6756984 981.372.448,6756984

Dog on Wire üzrə cari Bazar Dəyəri $ 141,44K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 84,40K təşkil edir. DOW üzrə dövriyyədə olan təklif 981,37M, ümumi təklif isə 981372448.6756984 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 141,44K təşkil edir.

Dog on Wire qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,71%

+85,22%

-69,98%

-69,98%

Dog on Wire (DOW) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dog on Wire / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dog on Wire / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Dog on Wire / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Dog on Wire / USD qiymət dəyişikliyi --.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+85,22%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün----

Dog on Wire üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Dog on Wire (DOW) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, DOW üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Dog on Wire (DOW) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Dog on Wire qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
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Kateqoriya :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Dog on Wire Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 22:10:10 (UTC+8)

Dog on Wire (DOW) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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