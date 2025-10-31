Bugünkü canlı Doctor Mutant qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DRMUTANT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DRMUTANT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Doctor Mutant qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DRMUTANT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DRMUTANT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DRMUTANT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DRMUTANT Qiymət Məlumatları

DRMUTANT Rəsmi Veb-saytı

DRMUTANT Tokenomikası

DRMUTANT Qiymət Proqnozu

Doctor Mutant Logosu

Doctor Mutant Qiyməti (DRMUTANT)

Siyahıya alınmadı

1 DRMUTANT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Doctor Mutant (DRMUTANT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:04:06 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00232529
$ 0,00232529$ 0,00232529

$ 0
$ 0$ 0

--

-3,94%

-15,72%

-15,72%

Doctor Mutant (DRMUTANT) canlı qiyməti --. DRMUTANT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DRMUTANT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00232529, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DRMUTANT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -3,94% və son 7 gündə isə -15,72% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Bazar Məlumatları

$ 39,63K
$ 39,63K$ 39,63K

--
----

$ 39,63K
$ 39,63K$ 39,63K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Doctor Mutant üzrə cari Bazar Dəyəri $ 39,63K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DRMUTANT üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 39,63K təşkil edir.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Doctor Mutant / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Doctor Mutant / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Doctor Mutant / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Doctor Mutant / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,94%
30 Gün$ 0-45,40%
60 Gün$ 0-76,91%
90 Gün$ 0--

Doctor Mutant (DRMUTANT) Nədir?

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Doctor Mutant (DRMUTANT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Doctor Mutant Qiymət Proqnozu (USD)

Doctor Mutant (DRMUTANT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Doctor Mutant (DRMUTANT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Doctor Mutant üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Doctor Mutant qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DRMUTANT Aktivindən Yerli Valyutalara

Doctor Mutant (DRMUTANT) Tokenomikası

Doctor Mutant (DRMUTANT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DRMUTANT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Doctor Mutant (DRMUTANT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Doctor Mutant (DRMUTANT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DRMUTANT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DRMUTANT / USD cari qiyməti nədir?
DRMUTANT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Doctor Mutant üçün bazar dəyəri nədir?
DRMUTANT üçün bazar dəyəri $ 39,63K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DRMUTANT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DRMUTANT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
DRMUTANT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DRMUTANT ATH qiyməti olan 0,00232529 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DRMUTANT qiyməti (ATL) nədir?
DRMUTANT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DRMUTANT ticarət həcmi nədir?
DRMUTANT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DRMUTANT bu il daha da yüksələcək?
DRMUTANT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DRMUTANT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:04:06 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

