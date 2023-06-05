DIVA Protocol (DIVA) Tokenomikası
What is the project about? DIVA Protocol is a highly versatile smart contract-based system for creating and managing derivative financial contracts peer-to-peer.
What makes your project unique? DIVA Protocol distinguishes itself from peers like Augur, Polymarket, and Opyn in several key ways:
- High customization: DIVA Protocol offers unmatched customization, allowing users to select virtually any metric as the underlying and choose from a wide range of payoff profiles.
- Compliance layer: DIVA Protocol is one of the first DeFi protocols that implements a compliance feature to enable traditional financial institutions to use DIVA Protocol while complying with existing KYC and AML regulations.
- Gas optimized: DIVA Protocol implements an efficient off-chain matching mechanism with an on-chain settlement process leveraging the EIP712 signature standard, thereby optimizing gas usage by creating the derivative contract on-chain only when a counterparty is found.
- Composable: DIVA Protocol harnesses the true power of decentralized finance by prioritizing composability. Developers can seamlessly combine DIVA Protocol with any oracle and trading infrastructure when building end-user applications.
History of your project. The project was founded end of 2020 by two individuals that combine 15+ years of expertise in traditional finance, including derivatives trading and portfolio & risk management, and 6+ years of experience in smart contract development. DIVA Protocol was released on mainnet on 4/5th June 2023.
What’s next for your project?
- Grow developer community
- Grow use cases & applications
What can your token be used for? The DIVA Token is DIVA Protocol's governance token and empowers its holders to influence the direction of the protocol by delegating the management of the treasury funds and (limited) protocol governance rights to candidates of their choosing. For more infos, see: https://www.divaprotocol.io/posts/diva-tokenomics
DIVA Protocol (DIVA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
DIVA Protocol (DIVA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
DIVA Protocol (DIVA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
DIVA Protocol (DIVA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DIVA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DIVA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq DIVA tokenomikasını başa düşdünüzsə, DIVA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.