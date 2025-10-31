Bugünkü canlı Disco By Matt Furie qiyməti 0,00102367 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DISCO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DISCO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Disco By Matt Furie qiyməti 0,00102367 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DISCO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DISCO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DISCO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DISCO Qiymət Məlumatları

DISCO Rəsmi Veb-saytı

DISCO Tokenomikası

DISCO Qiymət Proqnozu

Disco By Matt Furie Logosu

Disco By Matt Furie Qiyməti (DISCO)

Siyahıya alınmadı

1 DISCO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00102367
$0,00102367$0,00102367
-11,00%1D
mexc
USD
Disco By Matt Furie (DISCO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:03:37 (UTC+8)

Disco By Matt Furie (DISCO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0,0011764
$ 0,0011764$ 0,0011764
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0011764
$ 0,0011764$ 0,0011764

$ 0,00306541
$ 0,00306541$ 0,00306541

$ 0
$ 0$ 0

+0,91%

-11,06%

-10,14%

-10,14%

Disco By Matt Furie (DISCO) canlı qiyməti $0,00102367. DISCO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0,0011764 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DISCO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00306541, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DISCO son bir saat ərzində +0,91%, 24 saat ərzində -11,06% və son 7 gündə isə -10,14% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Disco By Matt Furie (DISCO) Bazar Məlumatları

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

--
----

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Disco By Matt Furie üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,02M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DISCO üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,02M təşkil edir.

Disco By Matt Furie (DISCO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Disco By Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000127365766566197.
Son 30 gündə Disco By Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0080162538.
Son 60 gündə Disco By Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Disco By Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000127365766566197-11,06%
30 Gün$ +0,0080162538+783,09%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Disco By Matt Furie (DISCO) Nədir?

A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.”

Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references.

Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.

Disco By Matt Furie (DISCO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Disco By Matt Furie Qiymət Proqnozu (USD)

Disco By Matt Furie (DISCO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Disco By Matt Furie (DISCO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Disco By Matt Furie üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Disco By Matt Furie qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DISCO Aktivindən Yerli Valyutalara

Disco By Matt Furie (DISCO) Tokenomikası

Disco By Matt Furie (DISCO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DISCO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Disco By Matt Furie (DISCO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Disco By Matt Furie (DISCO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DISCO qiyməti 0,00102367 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DISCO / USD cari qiyməti nədir?
DISCO / USD cari qiyməti $ 0,00102367 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Disco By Matt Furie üçün bazar dəyəri nədir?
DISCO üçün bazar dəyəri $ 1,02M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DISCO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DISCO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
DISCO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DISCO ATH qiyməti olan 0,00306541 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DISCO qiyməti (ATL) nədir?
DISCO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DISCO ticarət həcmi nədir?
DISCO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DISCO bu il daha da yüksələcək?
DISCO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DISCO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:03:37 (UTC+8)

Disco By Matt Furie (DISCO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

