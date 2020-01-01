Dinosol (DINOSOL) Tokenomikası
It's a $DINOSOL What do you get when you merge a prehistoric dinosaur with a futuristic blockchain? It’s a Dinosol, the first dinosaur to reach $1B MC on Solana! $DINOSOL is the most memetic dinosaur in existence. It’s time to return to the essence of simplified meme coins and send the most memetic dinosaur to $1B market cap and beyond! Free CEX listings and aggressive marketing during and after launch.
Dinosol (DINOSOL) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Dinosol (DINOSOL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DINOSOL token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DINOSOL tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq DINOSOL tokenomikasını başa düşdünüzsə, DINOSOL tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
DINOSOL Qiymət Proqnozu
DINOSOL kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DINOSOL qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.