DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomikası

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Məlumatları

DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.dmtcsolana.com/
Whitepaper:
https://docs.dmtcsolana.com/

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomikası və Qiymət Analizi

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 6,22K
$ 6,22K
Ümumi Təchizat:
$ 999,88M
$ 999,88M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 999,88M
$ 999,88M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 6,22K
$ 6,22K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,01973356
$ 0,01973356
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00000436
$ 0,00000436
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DMTC token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

DMTC tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq DMTC tokenomikasını başa düşdünüzsə, DMTC tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

DMTC Qiymət Proqnozu

DMTC kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DMTC qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.