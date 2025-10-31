Bugünkü canlı Dialectic BTC Vault qiyməti 109.195 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DBIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DBIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dialectic BTC Vault qiyməti 109.195 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DBIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DBIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Dialectic BTC Vault Logosu

Dialectic BTC Vault Qiyməti (DBIT)

Siyahıya alınmadı

1 DBIT / USD Canlı Qiyməti:

$109.195
$109.195$109.195
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
Dialectic BTC Vault (DBIT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:02:47 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 104.188
$ 104.188$ 104.188
24 saat Aşağı
$ 111.688
$ 111.688$ 111.688
24 saat Yüksək

$ 104.188
$ 104.188$ 104.188

$ 111.688
$ 111.688$ 111.688

$ 126.288
$ 126.288$ 126.288

$ 103.598
$ 103.598$ 103.598

--

-0,01%

-0,41%

-0,41%

Dialectic BTC Vault (DBIT) canlı qiyməti $109.195. DBIT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 104.188 və ən yüksək $ 111.688 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DBIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 126.288, ən aşağı qiyməti isə $ 103.598 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DBIT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,01% və son 7 gündə isə -0,41% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Bazar Məlumatları

$ 10,92M
$ 10,92M$ 10,92M

--
----

$ 10,92M
$ 10,92M$ 10,92M

100,01
100,01 100,01

100,0059224434893
100,0059224434893 100,0059224434893

Dialectic BTC Vault üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,92M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DBIT üzrə dövriyyədə olan təklif 100,01, ümumi təklif isə 100.0059224434893 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,92M təşkil edir.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dialectic BTC Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ -18,4605510486.
Son 30 gündə Dialectic BTC Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Dialectic BTC Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Dialectic BTC Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -18,4605510486-0,01%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dialectic BTC Vault (DBIT) Nədir?

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Dialectic BTC Vault Qiymət Proqnozu (USD)

Dialectic BTC Vault (DBIT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dialectic BTC Vault (DBIT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dialectic BTC Vault üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dialectic BTC Vault qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DBIT Aktivindən Yerli Valyutalara

Dialectic BTC Vault (DBIT) Tokenomikası

Dialectic BTC Vault (DBIT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DBIT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dialectic BTC Vault (DBIT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dialectic BTC Vault (DBIT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DBIT qiyməti 109.195 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DBIT / USD cari qiyməti nədir?
DBIT / USD cari qiyməti $ 109.195 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dialectic BTC Vault üçün bazar dəyəri nədir?
DBIT üçün bazar dəyəri $ 10,92M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DBIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DBIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,01 USD təşkil edir.
DBIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DBIT ATH qiyməti olan 126.288 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DBIT qiyməti (ATL) nədir?
DBIT ATL qiyməti olan 103.598 USD dəyərinə endi.
DBIT ticarət həcmi nədir?
DBIT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DBIT bu il daha da yüksələcək?
DBIT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DBIT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:02:47 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

